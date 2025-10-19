असली-नकली किन्नरों में गैंगवार-फायरिंग से फैली सनसनी, बधाई मांगने के क्षेत्र को लेकर दो गुटों में झड़प

जागरण संवाददाता, आगरा। थाना सिकन्दरा क्षेत्र के रुनकता में बधाई मांगने को लेकर क्षेत्र के विवाद की रंजिश में किन्नरों के गुटों में गैंगवार हो गई है। आरोप है कि लिंग परिवर्तन करा किन्नर बने युवक ने साथियों संग रास्ते में घेर असली किन्नर पर मारपीट और फायरिंग की। आरोपित बीते वर्ष भी एक किन्नर पर जानलेवा हमला कर चुका है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश कर रही है।

नेग लेकर जीवन आपन करते हैं पीड़ित रानी किन्नर ने बताया कि वह जन्मजात किन्नर हैं और लोगों की खुशियों के अवसर पर बधाई आदि देकर मिले नेग से

अपना जीवन यापन करती हैं। सिकंदरा के अटूस गांव का अंकिता उर्फ यशपाल किन्नर, जो पूर्व में लिंग परिवर्तन करा चुकी है, उनके क्षेत्र में अवैध रूप से धन की वसूली करती है। रानी किन्नर के विरोध करने पर अंकिता अपने साथियों के साथ लगातार गाली-गलौज व धमकी देता है।

ऑटो से जाने के दौरान रोका और मारपीट 17 अक्टूबर 2025 को सुबह करीब 11:30 बजे रानी किन्नर अपने साथियों रेशमा किन्नर और निर्मला किन्नर के साथ ऑटो में सवार होकर गांव खड़वाई जा रही थीं। तभी अंकिता उर्फ यशपाल अपने सहयोगियों करन पुत्र मुनेन्द्र सिंह, शकेला पुत्र लाल सिंह और दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ वहां पहुंचा और ऑटो को रोक लिया। अंकिता ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। गोली ऑटो में लगी और रानी किन्नर बाल-बाल बच गईं।

जान से मारने की धमकी इसके बाद विपक्षीगणों ने तीनों किन्नरों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की, जिसमें रानी के हाथ व रेशमा और निर्मला के सिर में चोटें आईं। चीख-पुकार सुनकर जब लोग इकट्ठा हुए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। रानी ने बताया कि इससे पहले भी अंकिता ने रानी की गुरु बहन सलमा किन्नर पर जानलेवा हमला किया था, जिस पर थाना सिकन्दरा में मुकदमा दर्ज है।