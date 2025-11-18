दोस्ती, शादी का वादा और दुष्कर्म.. गर्भपात भी कराया; सपा नेता के भाई की घिनौनी करतूत पर केस

जागरण संवाददाता, आगरा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्रा से कोचिंग में साथ पढ़ने वाले युवक ने दोस्ती की। शादी का वादा कर चार वर्षों तक संबंध बनाता रहा। कई बार गर्भवती हाेने पर गर्भपात करवा दिया। शादी का दबाव बनाने पर परिवार वालों से मिलाया तो युवक के परिवार वालों ने जातिसूचक गालियां देकर भगा दिया।

आरोपित फिर भी माफी मांग कर झांसा देकर संबंध बनाता रहा। जब पीड़िता विरोध कर पुलिस के पास जाने का प्रयास करती तो आरोपित और उसके परिवार के लोग माफी मांग सुलह करने लगते। युवक का भाई खुद के सपा का नेता होने की बात कह कर धमकाने लगा। पीड़िता की शिकायत पर हरीपर्वत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

आरोपित का भाई सपा नेता होने की धौंस देकर देता था धमकी पीड़िता हरीपर्वत क्षेत्र की रहने वाली और अनुसूचित जाति की है। उसने पुलिस को बताया कि चार वर्ष पहले एमजी रोड पर एक कोचिंग में उसकी दोस्ती साथ पढ़ने वाले सिकंदरा शास्त्रीपुरम के राजा गौतम से हुई थी। दोस्ती के बाद आरोपित ने बातों में फंसा शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। उन्होंने खुद के अनुसूचित जाति का होने की बोली तो आरोपित ने परिवार के न मानने पर भी शादी करने की बात कहकर भरोसे में लिया।

होटल में ले जाकर बनाता रहा संबंध आरोपित कई होटलों में ले जाकर संबंध बनाता रहा। गर्भवती होने पर शहर से बाहर ले जाकर गर्भपात करवा दिया। दबाव बनाने पर आरोपित ने घर पर बुलाया। वहां उसके माता-पिता और भाई ने जाति के बारे में पूछा और बताते ही जातिसूचक गालियां देते हुए शादी से इंकार कर भगा दिया।



परिवार वालों पर जातिसूचक गालियां देकर भगाने का आरोप आरोपित ने पेटीएम पर संदेश भेजकर माफी मांगी और फिर पूर्ववत संबंध बनाता रहा। 13 अक्टूबर को उसके परिवार वालों ने बुलाया और कहीं काेई शिकायत करने पर तेजाब से चेहरा जलाने की धमकी दी। पुलिस से शिकायत करने जाने के दौरान आरोपित और उसके परिवार वालों ने माफी मांगी और कार्रवाई से रोक दिया। 17 नवंबर को मिलने घटिया चौराहे पर बुलाया। वहां से बिचपुरी के एक होटल में ले जाकर संबंध बनाए। आराेपित के भाई आदित्य गौतम ने खुद के सपा नेता होने की बताकर धमकाया कि शिकायत करने पर भी पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाएगी। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत की।