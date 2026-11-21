अजय दुबे, आगरा। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों की सरकारी और अनुबंधित निजी अस्पतालों में निश्शुल्क हार्ट बाईपास सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर सर्जरी की जा रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित 23 सरकारी अस्पताल योजना से अनुबंधित हैं।

अभी इन अस्पतालों में 23 तरह के स्वास्थ्य पैकेज में ही आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के इलाज कराने पर अस्पताल को भुगतान होता है, इससे अतिरिक्त बीमारी के इलाज पर सरकारी अस्पतालों को कोई भुगतान नहीं होता है। साथ ही मरीजों को दवाएं और जांच का शुल्क भी देना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) 89 नए स्वास्थ्य पैकेज शामिल करने जा रहा है।

इससे सरकारी अस्पतालों में 112 तरह के स्वास्थ्य पैकेज में आयुष्मान लाभार्थियों का इलाज करने पर भुगतान होगा। इससे अस्पतालों को अतिरिक्त धनराशि मिलने लगी, इससे मरीजों के लिए दवाएं, जांच सहित अन्य सुविधाएं बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाएगा। आयुष्मान योजना से एसएन सहित 23 सरकारी अस्पताल अनुबंधित सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि नए पैकेज में ऐसी बीमारी शामिल हैं जिनका इलाज सीएचसी पर किया जाता है अब इसके लिए सीएचसी को भुगतान भी होगा। इस अतिरिक्त भुगतान का इस्तेमाल मरीजों की सुविधा बढ़ाने में किया जाएगा। एसएन मेडिकल कालेज को जनवरी से अक्टूबर तक दो करोड़ से अधिक का भुगतान हो चुका है। इस धनराशि का इस्तेमाल मरीजों के लिए दवाएं सहित अन्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए किया जाएगा इसके लिए समिति गठित की गई है।

ये नए पैकेज होंगे शामिल एनीमिया (खून की कमी) , उच्च रक्तचाप, गंभीर ब्रोंकाइटिस (सांस संबंधी बीमारियां), दस्त, पेचिश, पेट और आंतों में संक्रमण, पेशाब में संक्रमण और गुर्दे में पथरी के कारण होने वाला दर्द, अचानक तेज बुखार आने वाली बीमारियों और मधुमेह से जुड़ी बीमारियों के पैकेज को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चेदानी निकालने का आपरेशन,हाइड्रोसील, बवासीर, शरीर में बनने वाली गांठ और लिपोमा के इलाज को भी इसमें जगह दी गई है। आंखों की बीमारियों के इलाज को भी पैकेज में शामिल किया जाएगा।