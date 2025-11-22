Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Heart Attack के मरीजों के लिए बड़ी सुविधा, स्वास्थ्य केंद्रों पर 10 मिनट में लगेगा 50 हजार कीमत का इंजेक्शन

    By Ajay Dubey Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:19 PM (IST)

    आगरा में हार्ट अटैक के मरीजों के लिए बड़ी पहल, स्वास्थ्य केंद्रों पर 10 मिनट में 50 हजार का इंजेक्शन मुफ्त मिलेगा। एसएन मेडिकल कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। सीने में दर्द जैसे लक्षणों को अनदेखा न करें और तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। हार्ट अटैक आने पर 12 घंटे के भीतर इंजेक्शन लगने से जान बच सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। हार्ट अटैक के मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के 10 मिनट बाद 50 हजार कीमत का इंजेक्शन निश्शुल्क लगाया जाएगा। जिससे उनकी जान बच सके और खतरा 30 प्रतिशत तक कम हो सके।

    इसके लिए एसएन मेडिकल कालेज को केंद्र बनाया गया है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस सहित पांच जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों के डाक्टरों की कार्यशाला का एसएन मेडिकल कालेज में समापन हुआ।

    इसमें 50 डाक्टर शामिल हुए। स्वास्थ्य केंद्रों के डाक्टरों को वाट्स एप ग्रुप से जोड़ा गया है, इसमें एसएन मेडिकल कालेज के ह्रदय रोग विशेषज्ञ भी है।

    दो दिन की कार्यशाला में एसएन के ह्रदय रोग विभाग के अध्यक्ष डा. बसंत गुप्ता, डा. हिमांशु यादव, डा. सौरभ नागर ने सीने में दर्द, बेचैनी, घबराहट के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने वाले मरीजों का ईसीजी कर हार्ट अटैक का पता लगाने का प्रशिक्षण दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वास्थ्य केंद्र के डाक्टर ईसीजी को वाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे, एसएन के ह्रदय रोग विशेषज्ञ ईसीजी को देखने के बाद प्राथमिक उपचार और खून का थक्का खोलने के लिए लगाने जाने वाले 50 हजार कीमत के इंजेक्शन लगाया जाए या ना लगाया जाए यह बताएंगे।

    स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डाक्टर फोन पर भी ह्रदय रोग विशेषज्ञ से मार्गदर्शन ले सकेंगे। मरीज को एसएन के कार्डियोलाजी विभाग में आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों पर निश्शुल्क इंजेक्शन लगेगा, यह इंजेक्शन हार्ट अटैक पड़ने पर 12 घंटे में लग जाना चाहिए।

    प्राचार्य डा. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि पांच जिलों के लिए एसएन को केंद्र बनाया गया है। स्वास्थ्य केंद्र पर मरीज क पहुंचने के 10 मिनट में यह इंजेक्शन लगा दिया जाएगा।

    अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डा. ज्योत्सना भाटिया, डा. कमलेश यादव, डा.पीयूष जैन आदि मौजूद रहे।

     

    इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज



    • सीने में दर्द, बेचैनी, घबराहट और सांस फूलने लगे
    • घर पर इलाज करने में समय बर्बाद ना करें
    • हार्ट अटैक पड़ने पर 12 घंटे में इंजेक्शन लगने से मरीज की जान बच सकती हैस्वास्थ्य केंद्रों और एसएन मेडिकल कालेज में निश्शुल्क इंजेक्शन लगेगा