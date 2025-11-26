आगरा पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, दो बदमाशों के लगी गोली; चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा। थाना एकता क्षेत्र में मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मंगलवार देर रात थाना एकता पुलिस, एसओजी टीम व सर्विलांस टीम की देवरी पुलिया के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि चारों लुटेरों को पुलिस ने दबोच लिया। घायलों को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस कर रही थी चेकिंग

मंगलवार रात थानाध्यक्ष एकता हंसराज को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 19 नवंबर की लूट की घटना में शामिल चारों आरोपी शादी समारोह में मौके की तलाश में किसी दूसरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस पर पुलिस ने इनर रिंग रोड के सर्विस रोड पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार युवक आते दिखाई दिए।