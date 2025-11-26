आगरा पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, दो बदमाशों के लगी गोली; चार गिरफ्तार
आगरा के थाना एकता क्षेत्र में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दो लुटेरों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल, मोटरसाइकिल और हथियार बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये लुटेरे किसी शादी समारोह में वारदात करने की फिराक में थे।
जागरण संवाददाता, आगरा। थाना एकता क्षेत्र में मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मंगलवार देर रात थाना एकता पुलिस, एसओजी टीम व सर्विलांस टीम की देवरी पुलिया के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि चारों लुटेरों को पुलिस ने दबोच लिया। घायलों को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया है।
पुलिस कर रही थी चेकिंग
मंगलवार रात थानाध्यक्ष एकता हंसराज को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 19 नवंबर की लूट की घटना में शामिल चारों आरोपी शादी समारोह में मौके की तलाश में किसी दूसरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस पर पुलिस ने इनर रिंग रोड के सर्विस रोड पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार युवक आते दिखाई दिए।
पुलिस को देखकर भागने लगे बदमाश
पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश, सुंदर और सूरज, पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को पकड़ लिया गया। जबकि भागे हुए दो अन्य बदमाश नजदीक खेत के पास बनी एक वाउंड्रीवॉल के पास जाकर छिप गए। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस, लूटा गया मोबाइल, लूटी हुई मोटरसाइकिल और वारदात में प्रयुक्त एक बाइक बरामद की है।
