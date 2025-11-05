पूर्व यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर हरि गौतम का निधन: एसएन मेडिकल कॉलेज में चलाई थी बदलाव की मुहिम

जागरण संवाददाता, आगरा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे प्रो. हरि गौतम का मंगलवार को जयपुर में निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। प्रो. हरि गौतम एसएन मेडिकल कालेज के वर्ष 1991 से 1995 तक प्राचार्य रहे थे। उन्होंने एसएन मेडिकल कालेज में बदलाव की मुहिम शुरू की थी। पढ़ाई-लिखाई के स्तर के साथ ही कॉलेज में सुधार किया था। एसएन में इससे पूर्व वह कार्डियोथोरेसिक विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आगरा के अध्यक्ष भी रहे थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे प्रो. गौतम प्रो. हरि गौतम के शिष्य रहे एसएन मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि अप्रैल, 2023 में आगरा आए थे। उन्होंने थोड़े से समय में कालेज के साथ ही हास्टल भी देखा था। हम लोगों को उनका सम्मान कर गर्व की अनुभूति हुई थी। उनका सानिध्य सभी को मिला था। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनके द्वारा एसएन मेडिकल कॉलेज में कराए गए काम सराहनीय और अकल्पनीय हैं। वह एक लीजेंड और हमारे लिए आदर्श थे।

उनका निधन चिकित्सा जगत के लिए अपूर्णनीय क्षति है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को बताने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के बाद वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और केजीएमयू लखनऊ के कुलपति रहे। इसके बाद वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे।



