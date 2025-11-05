Language
    पूर्व यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर हरि गौतम का निधन: एसएन मेडिकल कॉलेज में चलाई थी बदलाव की मुहिम

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:44 AM (IST)

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. हरि गौतम, जो एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य भी रहे, का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज में कई सुधार किए। उनके शिष्यों और सहयोगियों ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता और चिकित्सा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कई संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं।

    प्रो. हरि गौतम का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, आगरा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे प्रो. हरि गौतम का मंगलवार को जयपुर में निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। प्रो. हरि गौतम एसएन मेडिकल कालेज के वर्ष 1991 से 1995 तक प्राचार्य रहे थे। उन्होंने एसएन मेडिकल कालेज में बदलाव की मुहिम शुरू की थी। पढ़ाई-लिखाई के स्तर के साथ ही कॉलेज में सुधार किया था। एसएन में इससे पूर्व वह कार्डियोथोरेसिक विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आगरा के अध्यक्ष भी रहे थे।

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे प्रो. गौतम

     

    प्रो. हरि गौतम के शिष्य रहे एसएन मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि अप्रैल, 2023 में आगरा आए थे। उन्होंने थोड़े से समय में कालेज के साथ ही हास्टल भी देखा था। हम लोगों को उनका सम्मान कर गर्व की अनुभूति हुई थी। उनका सानिध्य सभी को मिला था। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनके द्वारा एसएन मेडिकल कॉलेज में कराए गए काम सराहनीय और अकल्पनीय हैं। वह एक लीजेंड और हमारे लिए आदर्श थे।

    उनका निधन चिकित्सा जगत के लिए अपूर्णनीय क्षति है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को बताने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के बाद वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और केजीएमयू लखनऊ के कुलपति रहे। इसके बाद वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे।

    1991 से 1995 तक एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य रहे थे

     


    इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आगरा के अध्यक्ष डॉ. पंकज नगायच ने बताया कि प्रो. हरि गौतम हम सभी के मार्गदर्शक, गुरु व ज्ञान के अथाह सागर थे। उनके अनुभव व शिक्षा से सैकड़ों चिकित्सक और सर्जन मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं।