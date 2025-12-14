आगरा में धुंध ने दृश्यता घटाई और एक्यूआई बढ़ाया, 200 AQI से अस्थमा अटैक का खतरा बढ़ा

जागरण संवाददाता, आगरा। धुंध छाने से शनिवार सुबह दृश्यता 200 मीटर तक पहुंच गई, हाईवे पर वाहनों की गति धीमी रही। वहीं, सर्द हवा चलने और धुंध छाने से प्रदूषक तत्व का स्तर निचली सतह पर बढ़ने से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 200 के पार पहुंच गया। सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को परेशानी होने के साथ ही अस्थमा अटैक का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि रविवार को भी सुबह धुंध छाई रहेगी और दिन में तेज धूप निकलेगी।

सुबह धुंध छाने से सात बजे तक दृश्यता 200 मीटर तक रही, हाईवे, एक्सप्रेसवे, पोइया घाट मार्ग, यमुना किनारा मार्ग पर सुबह के समय दृश्यता 100 मीटर से कम पहुंच गई। इससे न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह आठ बजे के बाद धूप तेज बढ़ने लगी। सुबह 11 बजे के बाद धूप तेज होने लगी, दोपहर में तेज धूप में गर्म कपड़े में खड़ा होना मुश्किल हो गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम चार बजे के बाद तेज हवा चलने लगी, रात में ठंडी हवा चलने लगी।

उधर, धुंध छाने से प्रदूषक तत्व का स्तर निचली सतह पर बढ़ गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई 200 के पार पहुंच, रात नौ बजे 207 दर्ज किया गया। इसमें भी अति सूक्ष्म कण के साथ ही ओजोन और कार्बन मोनो ऑक्साइड का स्तर ज्यादा रहने से सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को परेशानी होने लगी। धूल कण और जाम में वाहनों के फंसने से सबसे ज्यादा एक्यूआइ 223 शाहजहां गार्डन का दर्ज किया गया। संजय प्लेस में सबसे कम एक्यूआई 161 दर्ज किया गया।

एसएन मेडिकल कॉलेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार ने बताया कि कार्बन मोनो ऑक्साइड, ओजोन और अति सूक्ष्म कण का स्तर बढ़ने से बुजुर्ग और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की सांस फूल रही है। ओजोन का स्तर बढ़ने से बेचैनी और घबराहट हो रही है। लोग खांसते खांसते परेशान हैं, अस्थमा अटैक के तीन मरीज भर्ती किए गए हैं।





धुंध से मेहताब बाग से दिखाई नहीं दिया ताजमहल

धुंध छाने से सुबह मेहताब बाग से ताजमहल दिखाई नहीं दिया। वहीं, सूर्योदय के बाद ताजमहल खुला, सुबह के समय धुंध छाई रही, मेहताब बाग से पर्यटक ताजमहल पहुंचे और सूर्योदय के बाद ताजमहल देखा।





स्थान (औसत और अधिकतम) पीएम 2.5 पीएम, कार्बन मोनोआक्साइड एक्यूआई

मनोहरपुर

रोहता 194 / 306, 24/ 27, 194

संजय प्लेस 140/ 342, 30/110, 214

आवास विकास 181/ 335, 25/ 100, 208

शाहजहां गार्डन 177 /332 , 31/ 111, 223

शास्त्रीपुरम 161/ 318, 29/ 65, 161