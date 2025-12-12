Flights From Agra: खेरिया एयरपोर्ट से IndiGo Airlines की उड़ानें अब सामान्य, समय से पहुंच रहीं दूसरे शहरों को

जागरण संवाददाता, आगरा। Kheria Airpot से IndiGo Airlines की सभी उड़ानें अब सामान्य हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों से समस्या के कारण फ्लाइट देरी से उड़ रही थीं और एक उड़ान रद्द भी हुई थी, लेकिन अब स्थिति पहले से बेहतर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब फ्लाइटें अपने निर्धारित समय पर ही उड़ान भर रही हैं और गंतव्य पर समय से पहुंच रही हैं। गुरुवार काे अहमदाबाद, बेंगलुरू, हैदराबाद और मुंबई जाने वाली फ्लाइट ने उड़ान भरी। जिसमें अहमदाबाद की फ्लाइट 28 मिनट देरी से आगरा से रवाना हुई और 20 मिनट लेट अहमदाबाद पहुंची। बेंगलुरू और हैदराबाद जाने वाली दोनों फ्लाइटें सिर्फ सात-सात मिनट की मामूली देरी से उड़ीं, लेकिन दोनों ठीक समय पर अपने-अपने शहर पहुंच गईं।