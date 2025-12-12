Language
    Flights From Agra: खेरिया एयरपोर्ट से IndiGo Airlines की उड़ानें अब सामान्य, समय से पहुंच रहीं दूसरे शहरों को

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:29 PM (IST)

    Kheria Airport, आगरा से IndiGo Airlines की उड़ानें सामान्य हो गई हैं। कुछ दिनों से उड़ानों में देरी हो रही थी, लेकिन अब स्थिति बेहतर है। गुरुवार को अह ...और पढ़ें

    खेरिया एयरपोर्ट पर उड़ान भरने को तैयार IndiGo Airlines का विमान।

    जागरण संवाददाता, आगरा। Kheria Airpot से IndiGo Airlines की सभी उड़ानें अब सामान्य हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों से समस्या के कारण फ्लाइट देरी से उड़ रही थीं और एक उड़ान रद्द भी हुई थी, लेकिन अब स्थिति पहले से बेहतर है।

    अब फ्लाइटें अपने निर्धारित समय पर ही उड़ान भर रही हैं और गंतव्य पर समय से पहुंच रही हैं। गुरुवार काे अहमदाबाद, बेंगलुरू, हैदराबाद और मुंबई जाने वाली फ्लाइट ने उड़ान भरी।

    जिसमें अहमदाबाद की फ्लाइट 28 मिनट देरी से आगरा से रवाना हुई और 20 मिनट लेट अहमदाबाद पहुंची। बेंगलुरू और हैदराबाद जाने वाली दोनों फ्लाइटें सिर्फ सात-सात मिनट की मामूली देरी से उड़ीं, लेकिन दोनों ठीक समय पर अपने-अपने शहर पहुंच गईं।

    मुंबई की फ्लाइट सबसे ज्यादा 44 मिनट लेट चली, पर वहां सिर्फ नौ मिनट की देरी से लैंड हुई।

    एयरपोर्ट निदेशक विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि पांच दिसंबर को बेंगलुरू की एक फ्लाइट को छोड़कर अभी तक कोई दूसरी उड़ान रद्द नहीं हुई है। अब सभी उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं।

    इस सीजन में यात्रियों की संख्या में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी जा रही है और यात्री एयरपोर्ट की सुविधाओं के साथ-साथ समय पर चल रही फ्लाइटों से काफी खुश हैं।