घर से लापता हुआ बच्चा खाेज रहे थे स्वजन, 7.5 घंटे बाद तालाब में दिखी लाश मच गया चीत्कार
फतेहाबाद के रामनगर मोहल्ले में एक दुखद घटना हुई। राहुल यादव का पांच वर्षीय बेटा द्रविड़ यादव दोपहर में लापता हो गया और बाद में तालाब में डूबा हुआ पाया गया। बच्चे का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, द्रविड़ तालाब के किनारे खेल रहा था और संभवतः खेलते समय वह तालाब में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
संवाद सूत्र, जागरण–फतेहाबाद। आगरा में फतेहाबाद कस्बे के रामनगर मोहल्ले में सोमवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। पांच वर्षीय मासूम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना से पूरे मोहल्ले में मातम छा गया है।
जानकारी के अनुसार, रामनगर निवासी राहुल यादव का पांच वर्षीय पुत्र द्रविड़ यादव सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे घर से अचानक लापता हो गया। परिवार ने आसपास के क्षेत्र में उसकी काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। परिजन ने इसकी सूचना फतेहाबाद पुलिस को दी।
साढ़े सात बजे बरामद हुआ शव
सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और खोजबीन शुरू कराई। आसपास के लोगों की मदद से जब पास के तालाब में तलाश की गई, तो लगभग साढ़े सात बजे तालाब से बालक का शव बरामद हुआ। जैसे ही यह खबर फैली, परिजनों में चीख-पुकार मच गई और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
मोहल्ले के लोगों ने बताया कि मासूम द्रविड़ अक्सर तालाब के किनारे खेला करता था और पानी में छोटे-छोटे पत्थर फेंकता रहता था। संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को वह खेलते-खेलते तालाब में उतर गया और गहराई में जाने से उसकी डूबकर मौत हो गई।
