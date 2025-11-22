दुष्कर्म पीड़िता के बयान पलटने पर आरोपित बरी: आगरा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पुत्र समेत पांच पर लगाए थे आरोप

जागरण संवाददाता, आगरा। पीड़िता उसकी सहेली के गवाही में मुकरने पर 13 वर्ष पुराने चर्चित मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गनेश यादव के पुत्र कौशल यादव समेत पांच आरोपितों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। गवाही के दौरान पीड़िता उसकी सहेली ने कहा कि कुछ नेताओं के दबाव में उन्होंने बयान दिया था। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट बी. नारायण ने साक्ष्य के अभाव में आरोपितों को बरी करने साथ ही वादिनी मुकदमा एवं पीड़िता उसकी सहेली के विरुद्ध परिवाद दर्ज कर विधिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।

पीड़िता उसकी सहेली ने गवाही में आरोपितों को पहचानने से इनकार किया चर्चित घटना 31 जनवरी 2013 की है। ताजगंज थाने में पीड़िता उसकी सहेली की संयुक्त तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष गनेश यादव के पुत्र कौशल यादव, उसके मित्रों सचिन उपाध्याय, राहुल उपाध्याय शिवराम, पवन सिंह तोमर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

नेताओं के कहने पर दिया बयान पीड़िता के अनुसार 31 जनवरी को वह अपनी सहेली के साथ कोचिंग जाने को निकली थी। एकता चौकी के पास राहुल अपने मित्र पवन बाइक से उनके पास आए और साथ घूमने की जिद करने लगे। दाेनों कई दिन से पीछा कर रहे थे। कहा कि इसके बाद वह दोनों को परेशान नहीं करेंगे। दोनों उसे व सहेली को सिकंदरा स्थित एक रेस्टोरेंट लेकर आए। शाम को वहां से कौशल यादव और शिवराम अपने साथ कार में बैठाकर उखर्रा गांव लेकर गए। उसे खेत में बनी एक कोठरी में ले जाकर धमकी देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे राहुल की बाइक पर बैठाकर विभव नगर तिराहे पर छोड़ दिया गया।