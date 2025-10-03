Language
    आगरा हादसा: उटंगन नदी से मिले और दो शव, ग्रामीणों ने SDM की गाड़ी पर पथराव कर तोड़े शीशे

    By Neelesh Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    आगरा के खेरागढ़ में उटंगन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है और सात लोग अभी भी लापता हैं। शुक्रवार को एसडीआरएफ एनडीआरएफ और सेना की टीमों ने तलाशी अभियान चलाया। लापता लोगों का पता न चलने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और एसडीएम की गाड़ी पर पथराव किया। प्रशासन लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है।

    50 पैरा ब्रिगेड के स्कूबा डाइवर्स उटंगन नदी में लापता लोगों की तलाश करते हुए। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। खेरागढ़ के डूंगरवाला के पास उटंगन नदी में गुरुवार दोपहर देवी प्रतिमा विसर्जन के समय हुए दर्दनाक हादसे में 13 लोग डूब गए थे। शुक्रवार को दूसरे दिन एसडीआरएफ के अलावा एनडीआरएफ व 50 पैरा ब्रिगेड के जवानों ने सर्च आपरेशन चलाया। दोपहर के समय दो युवकों के शव नदी से बरामद हुए।

    हादसे में मरने वालों की संख्या पांच हो गई है। वहीं लापता सात लोगों की तलाश जारी थी। लापता लोगों का सुराग न मिलने से भड़के ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह ऊंटगिर व कागारौल चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस बीच एसडीएम की गाड़ी पर पथराव करके शीशे तोड़ दिए।

    दोपहर के समय ग्रामीणों ने एक बार फिर डूंगरवाला के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया। खेरागढ़ में लगी होर्डिंग पर सांसद और भाजपा जिलाध्यक्ष के फोटो पर कालिख पोतकर विरोध दर्ज कराया। मौके पर पहुंचे सांसद को भी ग्रामीणों के विराेध का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद से ग्रामीण और लापता लोगों के स्वजन उटंगन नदी किनारे डेरा डाले रहे।

    खेरागढ़ के कुशियापुर गांव के ग्रामीण गुरुवार को देवी मूर्ति विसर्जित करने के लिए डूंगरवाला के पास उटंगन नदी किनारे पहुंचे थे। मूर्ति विसर्जन के दौरान 13 युवक व किशोर पानी में डूब गए थे। गुरुवार रात विष्णु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। वहीं ओमपाल, गगन व मनोज के शव बरामद हुए थे।

    शुक्रवार तड़के चार बजे तक एसडीआरएफ की टीम नदी में डूबे नौ लोगों की तलाश में जुटी रही। लापता लोगों का सुराग न लगने पर शुक्रवार सुबह कुशियापुर के ग्रामीणों ने खेरागढ़ के ऊंटगिर व कागारौल चौराहे पर सुबह आठ बजे से 8:30 बजे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस बीच डूंगरवाला से खेरागढ़ जा रहे ग्रामीणों ने रास्ते में एसडीएम संदीप यादव की गाड़ी पर पथराव कर दिया, इससे शीशे टूट गए।

    हादसे के बाद मौके पर न आने के कारण खेरागढ़ में लगी भाजपा की होर्डिंग पर छपे सांसद राजकुमार चाहर व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनियां के फोटो पर कालिख पोत दी। सांसद राजकुमार चाहर के मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। एसीपी खेरागढ़ इमरान अहमद के समझाने पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ।

    शुक्रवार सुबह नौ बजे एनडीआरएफ की टीम ने स्कूबा डाइवर्स की मदद से तलाशी अभियान की शुरुआत की। सुबह 10:55 बजे 21 वर्षीय भगवती का शव बरामद हुआ। इसके बाद 12:15 बजे 16 वर्षीय अभिषेक उर्फ भोला का शव बरामद हुआ।

    जिला प्रशासन की सूचना पर दोपहर 2:30 बजे के करीब 50 पैरा ब्रिगेड की टीम गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। देर शाम तक एनडीआरएफ व 50 पैरा ब्रिगेड की टीम स्कूबा डाइवर्स की मदद से लापता सात लोगों की तलाश में जुटी रही, लेकिन उनका सुराग नहीं लग सका। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह व एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भइया के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

    चेक डैम में फंसे होने की आशंका

    उटंगन नदी में जिस स्थान पर हादसा हुआ है, वहां करीब 40 फीट गहरा चेक डैम बना हुआ है। एनडीआरएफ के गोताखोरों ने भगवती व अभिषेक के शव भी करीब 25 फीट की गहराई से बरामद किए हैं। दोनों के शव रेत और मिट्टी में दबे हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि चेक डैम में लापता सात लोग भी फंसे होंगे। गोताखोरों ने 40 फीट की गहराई में जाकर लापता लोगों की तलाश भी की, लेकिन वह नजर नहीं आए।

    देश में उपलब्ध हर संसाधन का इस्तेमाल लापता लोगों की तलाश के लिए किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही 50 पैरा ब्रिगेड रेस्क्यू आपरेशन में जुटे हैं। अब तक पांच लोगों के शव बरामद हुए हैं। एक युवक को जीवित बचाया गया है, उसकी स्थिति सामान्य है। लापता सात अन्य लोगों की तलाश जारी है -अरविंद मल्लप्पा बंगारी, डीएम आगरा