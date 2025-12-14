आगरक के शमसाबाद में समोसे-मिठाई के पैसे मांगने पर दुकानदार पर फायरिंग, बाल-बाल बची जान

संवाद सूत्र, शमसाबाद। समोसे, मिठाई के रुपए माँगने पर एक दबंग ग्राहक ने मिठाई की दुकान के मालिक पर गोली चला दी। गनीमत रही कि दुकानदार बाल-बाल बच गया, जबकि आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना राजाखेड़ा मार्ग भनपुरा बाइपास स्थित मिठाई की दुकान पर हुई। दुकान पर दुकानदार धर्मेंद्र उर्फ धर्मवीर उसका भाई हरकेश निवासी भनपुरा बैठे थे। रविवार देर शाम ग्राहक ने दुकान से समोसा और मिठाई ली, खाने के बाद जाने लगे तो दुकानदार ने उससे रुपए मांगे, तो वह तैश में आ गया।

कुछ ही देर बाद दबंग ग्राहक अपने साथियों के साथ पहुंचा। तमंचे से दुकानदार पर फायर कर दिया। दुकानदार उसका भाई बाल बाल बच गए। दोनों ने काउन्टर के नीचे छिपकर जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौक़े पर पहुंची। दुकान के मालिक धर्मेंद्र ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया।