    आगरक के शमसाबाद में समोसे-मिठाई के पैसे मांगने पर दुकानदार पर फायरिंग, बाल-बाल बची जान

    By Ajay Pal Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    समोसे और मिठाई के पैसे मांगने पर एक दबंग ग्राहक ने मिठाई की दुकान के मालिक पर गोली चला दी। दुकानदार बाल-बाल बच गया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, शमसाबाद। समोसे, मिठाई के रुपए माँगने पर एक दबंग ग्राहक ने मिठाई की दुकान के मालिक पर गोली चला दी। गनीमत रही कि दुकानदार बाल-बाल बच गया, जबकि आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया।

    घटना राजाखेड़ा मार्ग भनपुरा बाइपास स्थित मिठाई की दुकान पर हुई। दुकान पर दुकानदार धर्मेंद्र उर्फ धर्मवीर उसका भाई हरकेश निवासी भनपुरा बैठे थे। रविवार देर शाम ग्राहक ने दुकान से समोसा और मिठाई ली, खाने के बाद जाने लगे तो दुकानदार ने उससे रुपए मांगे, तो वह तैश में आ गया।

    कुछ ही देर बाद दबंग ग्राहक अपने साथियों के साथ पहुंचा। तमंचे से दुकानदार पर फायर कर दिया। दुकानदार उसका भाई बाल बाल बच गए। दोनों ने काउन्टर के नीचे छिपकर जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौक़े पर पहुंची। दुकान के मालिक धर्मेंद्र ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया।

    पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहीं हैं। इंस्पेक्टर पवन कुमार सैनी ने बताया तहरीर के आधार पर गोविंदा निवासी बांस दौलतराम, सूरज निवासी गढ़ी भूपाल व अज्ञात के विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज किया गया है। आरोपित की तलाश में पुलिस टीमों का गठन किया गया है।