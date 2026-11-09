आगरा में आतिशबाजी की चिंगारी बनी आफत: जूता फैक्ट्री और फलों की दुकान सहित 12 जगह अग्निकांड, रात भर दौड़ीं दमकल

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजनगरी में दीपावली की खुशियों के बीच आतिशबाजी की चिंगारियों ने भारी तबाही मचाई। पटाखों की चिंगारी से जूता कारखाने, फलों की दुकान और मकानों समेत एक दर्जन से अधिक स्थानों पर आग लगने की दर्दनाक घटनाएं सामने आईं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम रविवार की रात से सोमवार सुबह तक लगातार दौड़ती रहीं।

आग की बड़ी घटना जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में हुई, जहां पटाखों से निकली चिंगारी से एक जूता कारखाने में अचानक आग लग गई। कारखाने में रखे केमिकल और चमड़े के सामान के कारण देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उठती हुई ऊंची लपटों को देख इलाके मे दहशत का माहौल बन गया।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया, लेकिन तब तक कारखाने का भारी नुकसान हो चुका था।