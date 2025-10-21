Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आगरा: दीपावली पर कई जगहों पर लगी आग, मची अफरा-तफरी; दौड़ती रहीं दमकल की गाड़ियां

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:29 AM (IST)

    आगरा में दीपावली के दौरान कई जगहों पर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। जगदीशपुरा में सिलेंडर विस्फोट से नुकसान हुआ, वहीं कोठी मीना बाजार में कूड़े के ढेर में आग लगी। किरावली में कपड़े की दुकान और आंवल खेड़ा में परचून की दुकान में भी आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। मारुति स्टेट के पास दमकल ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली पर्व पर कई जगह आग लगने से भगदड़ मची। फायर ब्रिगेड की टीम ने सतर्कता बरतते हुए सभी स्थानों पर सही समय पहुंच कर आग पर काबू पाया। सबसे पहले जगदीशपुरा गली नंबर पांच में एक घर में सिलेंडर में विस्फोट हुआ। इससे घर के बाहरी हिस्से में बनी दो दुकानों की दीवार गिर गई और चार लोग घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर है। इसके बाद कोठी मीना बाजार मैदान में कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई। पास ही पटाखों की दुकानें लगी होने से डर का माहौल बन गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू

     

    फायर ब्रिगेड की टीम ने सही समय पर आग पर काबू पाया। तीसरी घटना आवास विकास सेक्टर बीस में एक मकान में आतिशबाजी से आग लग गई। मारुति स्टेट के पास राजा नामक व्यक्ति की फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मंटोला में एक घर की छत पर रखे कबाड़ में आग लगने से एक घंटे तक लोगों को आग पर काबू करने में मशक्कत करनी पड़ी। किरावली के कस्बा मिढ़ाकुर में देर रात तीन मंजिला कपड़े की दुकान में आग लगने से 15 लाख से अधिक के कपड़े जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में दो घंटे लग गए।

     

    तीन खाेखों में लगी आग

     

    मिढ़ाकुर में ही आतिशबाजी से सड़क किनारे रखे तीन खोखों में आग लग गई और उनमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आंवल खेड़ा जलेसर रोड पर परचून की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आग के रेस्क्यू के लिए तेज गति से जा रही दमकल ने मारुति स्टेट चौराहा के पास बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर है। दमकलकर्मी दमकल छोड़ कर फरार हो गए। पुलिस ने अग्निशमन विभाग को जानकारी दी और दूसरा चालक बुलाकर दमकल को रोड से हटवाया।