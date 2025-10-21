आगरा: दीपावली पर कई जगहों पर लगी आग, मची अफरा-तफरी; दौड़ती रहीं दमकल की गाड़ियां

जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली पर्व पर कई जगह आग लगने से भगदड़ मची। फायर ब्रिगेड की टीम ने सतर्कता बरतते हुए सभी स्थानों पर सही समय पहुंच कर आग पर काबू पाया। सबसे पहले जगदीशपुरा गली नंबर पांच में एक घर में सिलेंडर में विस्फोट हुआ। इससे घर के बाहरी हिस्से में बनी दो दुकानों की दीवार गिर गई और चार लोग घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर है। इसके बाद कोठी मीना बाजार मैदान में कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई। पास ही पटाखों की दुकानें लगी होने से डर का माहौल बन गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू फायर ब्रिगेड की टीम ने सही समय पर आग पर काबू पाया। तीसरी घटना आवास विकास सेक्टर बीस में एक मकान में आतिशबाजी से आग लग गई। मारुति स्टेट के पास राजा नामक व्यक्ति की फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मंटोला में एक घर की छत पर रखे कबाड़ में आग लगने से एक घंटे तक लोगों को आग पर काबू करने में मशक्कत करनी पड़ी। किरावली के कस्बा मिढ़ाकुर में देर रात तीन मंजिला कपड़े की दुकान में आग लगने से 15 लाख से अधिक के कपड़े जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में दो घंटे लग गए।