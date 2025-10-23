आगरा में हेरिटेज हॉस्पिटल के स्टोर रूम में लगी आग, मची अफरातफरी
आगरा के हेरिटेज हॉस्पिटल के स्टोर रूम में अचानक आग लग गई, जिससे अस्पताल में अफरातफरी मच गई। अज्ञात कारणों से लगी इस आग के बाद मरीजों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
जागरण संवाददाता, आगरा। भगवान टाकीज के पास स्थित हेरिटेज हास्पिटल के तृतीय तल पर स्थित स्टोर रूम में बुधवार रात करीब नौ बजे आग लग गई। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। बिल्डिंग में धुआं भरने से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया।
दो थानों की पुलिस के साथ ही दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। सुरक्षा की दृष्टि से आइसीयू व वार्ड में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब 50 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया।
न्यू आगरा में भगवान टाकीज के पास स्थित हेरिटेज हास्पिटल में तृतीय तल पर स्थित स्टोर रूम में बुधवार रात करीब नौ बजे अचानक आग लग गई। इससे हास्पिटल में अफरा-तफरी मच गई। अस्पताल के प्रथम और द्वितीय तल पर धुआं भरने के कारण मरीजों का सांस लेने में दिक्कत होने लगी।
जानकारी होते ही अस्पताल स्टाफ आग बुझाने में जुट गया। कुछ ही देर में न्यू आगरा के साथ ही हरीपर्वत थाना पुलिस मौके पर पहुंची। संजय प्लेस व ईदगाह फायर स्टेशन से दमकल की चार गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं। फायर ब्रिगेड की एक टीम ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए।
वहीं दूसरी टीम ने प्रथम तल पर आइसीयू में भर्ती अनिल कुमार, सुनील कुमार, दिगंबर सिंह व नवजात बच्चे सहित सात मरीजों को व्हीलचेयर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। अस्पताल धुआं भरने होने के कारण बचाव कार्य में जुटे फायर ब्रिगेड के सिपाही पंकज की हालत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। कुछ ही देर में हालत सामान्य हो गई।
सीएफओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि चार दमकल व 25 लोगों की टीम ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग स्टोर रूम में लगी थी। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शार्टसर्किट से आग लगने की आशंका है। एफएसओ सोमदत्त सोनकर ने बताया कि अस्पताल में करीब 30 लोग भर्ती थे। सभी लोग सुरक्षित हैं।
हास्पिटल संचालक अनीस पिप्पल ने बताया कि आतिशबाजी से हास्पिटल के स्टोर रूम में आग लगी थी। ऊपरी मंजिल पर स्थित प्राइवेट वार्ड खाली पड़ा था। आग से हास्पिटल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से फायर ब्रिगेड की टीम ने मरीजों को बाहर निकाला था। आग बुझने के साथ ही मरीजों का इलाज फिर से शुरू हो गया है।
