ताजमहल में फिल्म प्रमोशन: नियमों का उल्लंघन, स्तोत्र पाठ से विवाद!
आगरा के ताजमहल में 'द ताज स्टोरी' फिल्म का प्रमोशन और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से विवाद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों का उल्लंघन है। बाल विदुषी लक्ष्मी के वीडियो में ताजमहल को मकबरा बताकर फिल्म के 'तेजोमहालय' के सच को उजागर करने का दावा किया गया है, जिससे प्रचार पर रोक के बावजूद नियमों का उल्लंघन हुआ है।
निर्लोष कुमार, जागरण आगरा। ताजमहल में फिल्म द ताज स्टोरी के प्रमोशन और शिव तांडव स्तोत्र के पाठ से नियम टूटे हैं। बाल विदुषी लक्ष्मी ने इंस्टाग्राम आईडी पर एक मिनट सात सेकेंड का वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वह कह रही हैं कि ताजमहल कैसा मकबरा है, जिसमें कमल के फूल बने हुए हैं।
यमुना नदी के किनारे बना है। 31 अक्टूबर को फिल्म 'द ताज स्टोरी' शुरू हो रही है, जिसमें ताजमहल या तेजोमहालय का सच सामने आएगा। इसके बाद वह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करती हैं।वीडियो पुराना है। मगर ताजमहल में प्रचार पर रोक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों के अनुसार स्मारक में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नियमविरुद्ध है
