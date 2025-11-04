ताजमहल में फिल्म प्रमोशन: नियमों का उल्लंघन, स्तोत्र पाठ से विवाद!

आगरा के ताजमहल में 'द ताज स्टोरी' फिल्म का प्रमोशन और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से विवाद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों का उल्लंघन है। बाल विदुषी लक्ष्मी के वीडियो में ताजमहल को मकबरा बताकर फिल्म के 'तेजोमहालय' के सच को उजागर करने का दावा किया गया है, जिससे प्रचार पर रोक के बावजूद नियमों का उल्लंघन हुआ है।

