कोचिंग सेंटर पर मामूली बात पर भिड़े छात्र, सड़क पर चले दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे

जागरण संवाददाता, आगरा। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर लाठी-डंडे चले। आसपास के लोगों ने बीचबचाव की कोशिश की, इस पर छात्र स्थानीय लोगों पर भी हमलावर हो गए। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपित छात्र भाग खड़े हुए। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो की मदद से पुलिस छात्राें की पहचान करने के प्रयास में जुटी है। जलेसर रोड पर टेड़ी बगिया क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास सोमवार दोपहर तीन बजे कोचिंग के बाहर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। छात्रों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे। सड़क पर छात्रों के बीच मारपीट होने से रोड पर जाम लग गया।

कुछ लोगों ने छात्रों का वीडियो बनाना शुरू किया तो छात्रों ने उन्हें दौड़ा लिया। इस बीच कुछ लोगों ने बीचबचाव की कोशिश की तो छात्र उन पर भी हमलावर हो गए। सड़क पर हो रहे झगड़े से वहां अफरा-तफरी मच गई।