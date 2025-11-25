Language
    कोचिंग सेंटर पर मामूली बात पर भिड़े छात्र, सड़क पर चले दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:54 AM (IST)

    एक कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो गुटों में सड़क पर लाठी-डंडे चलने लगे, जिससे अफरा-तफरी मच गई। मामले की जांच जारी है।

    सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो से लिया गया फोटो।

    जागरण संवाददाता, आगरा। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर लाठी-डंडे चले। आसपास के लोगों ने बीचबचाव की कोशिश की, इस पर छात्र स्थानीय लोगों पर भी हमलावर हो गए। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई।

    सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपित छात्र भाग खड़े हुए। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो की मदद से पुलिस छात्राें की पहचान करने के प्रयास में जुटी है।

    जलेसर रोड पर टेड़ी बगिया क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास सोमवार दोपहर तीन बजे कोचिंग के बाहर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। छात्रों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे। सड़क पर छात्रों के बीच मारपीट होने से रोड पर जाम लग गया।

    कुछ लोगों ने छात्रों का वीडियो बनाना शुरू किया तो छात्रों ने उन्हें दौड़ा लिया। इस बीच कुछ लोगों ने बीचबचाव की कोशिश की तो छात्र उन पर भी हमलावर हो गए। सड़क पर हो रहे झगड़े से वहां अफरा-तफरी मच गई।

    एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, साथ ही जानकारी पुलिस को दी। ट्रांस यमुना थाना पुलिस के पहुंचने से पहले ही छात्र भाग निकले। एसीपी शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी।