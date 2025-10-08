Language
    मैं बनिया की जाति अच्छे से जानता हूं... सेठजी सारी चर्बी उतर जाएगी, फतेहपुर सीकरी विधायक के बेटे की गुंडागर्दी

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:56 AM (IST)

    आगरा के अछनेरा में एक पेट्रोल पंप पर मथुरा रिफाइनरी से आए टैंकर में तेल की मात्रा अधिक होने पर फतेहपुर सीकरी के विधायक के पुत्र रामेश्वर चौधरी ने पेट्रोल पंप मालिक पर टैंकर खाली करने का दबाव डाला। उन्होंने जातिगत टिप्पणी की और चर्बी उतारने की धमकी भी दी। इस घटना का ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है जिससे विवाद बढ़ गया है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। मथुरा रिफाइनरी से डीजल और पेट्रोल लेकर निकले टैंकर की पेट्रोल पंप पर जांच की तो उसमें मात्रा अधिक निकली। पेट्रोल पंप मालिक ने इसे खाली करने से इन्कार कर दिया तो फतेहपुर सीकरी के विधायक चौ. बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी ने पेट्रोल पंप मालिक पर उसे खाली करने को दबाव बनाया।

    चर्बी उतारने की धमकी देने के साथ ही उन्होंने जाति को लेकर टिप्पणी भी कीं।उन्होंने यह तक कह दिया कि मैं बनिया की जाति को अच्छे से जानता हूं। सबसे अधिक डिफाल्टर बनिया ही होते हैं।विधायक पुत्र के बिगड़े बोल का आडियो अब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। साथ ही यह प्रश्न भी उठ रहे हैं कि वे रिफाइनरी से लाए गए तेल में खेल करने वाले की सिफारिश क्यों कर रहे थे?

    मथुरा टर्मिनल से ईधन लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचा था टैंकर

    संजय प्लेस निवासी अनुराग अग्रवाल का अछनेरा के रायभा में पेट्रोल पंप है। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर की रात को उनके पेट्रोल पंप पर पुलराज ट्रेडर्स के माध्यम से एक टैंकर मथुरा रिफाइनरी से डीजल और पेट्रोल लेकर पहुंचा था। टैंकर में नौ हजार लीटर डीजल और तीन हजार लीटर पेट्रोल दस्तावेजों में दर्ज था। मात्रा की चेकिंग में पंप के कर्मचारियों को मात्रा अधिक प्रतीत हुई। इसके बाद उन्होंने इंडियन आयल कार्पोरेशन में सूचना दे दी।

    खाली कराने को धमकाया

    कॉर्पोरेशन की टीम ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर जांच की तो उसमें डीजल और पेट्रोल की मात्रा अधिक होने की पुष्टि हो गई। इसके बाद टीम वहां से टैंकर को वापस ले गई। टैंकर पेट्रोल पंप पर आने के दूसरे दिन ही अनुराग अग्रवाल के मोबाइल पर फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी ने कॉल की। उन्होंने पहले गाड़ी खाली करने को दबाव बनाया। जब अनुराग अग्रवाल ने कार्पोरेशन के नियमों का हवाला देकर मना कर दिया तो वे भड़क गए। उन्होंने जातिगत टिप्पणी की।

    ऑडियो हुआ वायरल

    इसका ऑडियो मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। इसमें रामेश्वर चौधरी ने पहले कहा कि मैं बनिया की जाति अच्छे से जातना हूं। सबसे अधिक डिफाल्टर बनिया ही होते हैं। मैं किरावली में बनियों का नेता हूं। हर साल छह करोड़ से 20 करोड़ तक लेकर बनिया भाग जाते हैं। बनिया बेईमान हो जाता है तो 20 पैसे पर हिसाब करता है।तुम उन्हीं लालाओं में से हो। अनुराग अग्रवाल इस बीच कहते हैं कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो?

    रामेश्वर चौधरी धमकी देत हैं कि कोई बात नहीं है गाड़ी खाली नहीं करनी है तो मत करो। मैं भी यहीं हूं और तुम भी यहीं रहोगे। साल में 365 दिन होते हैं। तुम जितनी कम तोल रहे हो। सैंपल भरवाऊंगा। पता चल जाएगा। सेठ जी जितनी चर्बी चढ़ रही है तुम पर, सारी उतर जाएगी। इसके बाद फोन कट जाता है।

    मथुरा के विनोद गुर्जर की फर्म ने भेजा था टैंकर

    पुलराज ट्रेडर्स फर्म विनोद गुर्जर की है।इसी फर्म के माध्यम से टैंकर भेजा गया था।पेट्रोल पंप मालिक ने अपना कर्मचारी रिफाइनरी के बाहर से ही टैंकर पर बैठा दिया था।सूत्रों का कहना है कि इसलिए ही अधिक मात्रा का मामला खुल गया।टैंकरों से रिफाइनरी से निकलने के बाद ईधन रास्ते में निकाला जाता है।

    पेट्रोल पंप का कर्मचारी बैठा होने के कारण यह खेल नहीं हो सका। इसलिए मामला खुल गया।प्रश्न यह है कि रिफाइनरी से ईधन लेकर निकले टैंकर में मात्रा रास्ते में कैसे बढ़ गई? अगर गहनता से जांच हो तो इस मामले में रिफाइनरी के जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी भी फंस सकते हैं। 