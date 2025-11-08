Language
    फतेहपुर सीकरी के इस खरीद केंद्र में बारदाना की कमी से तौल बंद, 3 दिन से भटक रहे किसान

    By Rajendra Prasad Shukla Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:48 PM (IST)

    फतेहपुर सीकरी के खरीद केंद्र में बारदाना की कमी के चलते तौल बंद है। किसान तीन दिनों से परेशान हैं, क्योंकि वे अपनी फसल बेचने के लिए भटक रहे हैं। बारदाना की अनुपलब्धता से किसानों को भारी दिक्कत हो रही है।

    संवाद सूत्र, फतेहपुर सीकरी। शासन एवं प्रशासन के निर्देश से कृषि उत्पादन मंडी समिति में किसानों को उनकी उपज बेचने को दो खरीद केंद्र खोले गए हैं। सरकारी खरीद केंद्र पर बारदाना मौजूद नहीं होने के कारण बाजरा की खरीद बंद है। 3 दिन से 14 ट्रैक्टर ट्रॉली बाजरा भरी हुई खरीद केंद्र के पास खड़ी हुई है।

    बाजरा बिक्री की रेट एवं सरकारी खरीद केंद्र की रेट में करीब 800 रुपया प्रति कुंटल का अंतर है। मंडी समिति परिसर में बाजार से बाजार खरीद कर सरकारी केंद्र पर बेचने की आम चर्चाएं हैं। क्योंकि समूचे क्षेत्र में अतिवृष्टि, जोरदार वर्षा होने एवं राजस्थान के बांधों से क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ का पानी आ जाने से बाजरा की फसल खराब एवं नष्ट हो गई।

    जनप्रतिनिधियों व किसानों के साथ डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी व मंडल आयुक्त शैलेंद्र सिंह द्वारा निरीक्षण भी किया गया था। लोगों का यह भी आरोप है कि बाजरा की खरीद में रसूखदारी निभाई जा रही है। बाजरा खरीद केंद्र प्रभारी गंगा प्रसाद के अनुसार 3 दिन से बारदाना उपलब्ध नहीं है। बिक्री के लिए बाजरा की उपज का सत्यापन यूपी एग्रो एवं तहसील में राजेश विभाग द्वारा की जाती है।