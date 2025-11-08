फतेहपुर सीकरी के इस खरीद केंद्र में बारदाना की कमी से तौल बंद, 3 दिन से भटक रहे किसान

संवाद सूत्र, फतेहपुर सीकरी। शासन एवं प्रशासन के निर्देश से कृषि उत्पादन मंडी समिति में किसानों को उनकी उपज बेचने को दो खरीद केंद्र खोले गए हैं। सरकारी खरीद केंद्र पर बारदाना मौजूद नहीं होने के कारण बाजरा की खरीद बंद है। 3 दिन से 14 ट्रैक्टर ट्रॉली बाजरा भरी हुई खरीद केंद्र के पास खड़ी हुई है।

बाजरा बिक्री की रेट एवं सरकारी खरीद केंद्र की रेट में करीब 800 रुपया प्रति कुंटल का अंतर है। मंडी समिति परिसर में बाजार से बाजार खरीद कर सरकारी केंद्र पर बेचने की आम चर्चाएं हैं। क्योंकि समूचे क्षेत्र में अतिवृष्टि, जोरदार वर्षा होने एवं राजस्थान के बांधों से क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ का पानी आ जाने से बाजरा की फसल खराब एवं नष्ट हो गई।