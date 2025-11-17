Language
    यूपी के इस जिले में दो सड़कों के नवीनीकरण को मंजूरी, शासन से 3.42 करोड़ रुपये का बजट पास

    By Munna Lal Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:26 PM (IST)

    फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए दो सड़कों के नवीनीकरण को मंज़ूरी मिली है। विधायक छोटेलाल वर्मा ने बताया कि इन सड़कों के निर्माण पर 3.42 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहली सड़क फतेहाबाद-रिहावली मार्ग से बीच का पुरा तक और दूसरी बाजिदपुर मार्ग से बढ़ की डार तक बनेगी। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुगम होगा।

    जागरण संवाददाता, आगरा। क्षेत्र की विकास योजनाओं को गति देते हुए फतेहाबाद विधानसभा में दो प्रमुख सड़कों के नवनिर्माण कार्यों को शासन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कुल 3 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इन सड़कों की स्वीकृति मिलने की जानकारी विधायक छोटेलाल वर्मा ने दी।

    विधायक वर्मा ने बताया कि पहली सड़क फतेहाबाद–रिहावली मार्ग से सांकुरी खुर्द से पुरा गूगरन ब्राह्मण होते हुए बीच का पुरा तक बनाई जाएगी। इस सड़क की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है, जिस पर 222 लाख रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। दूसरी सड़क बाजिदपुर मार्ग से बढ़ की डार तक बनाई जाएगी।

    इसकी लंबाई 1.4 किलोमीटर होगी और निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। विधायक वर्मा ने बताया कि दोनों परियोजनाओं पर जल्द ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इनके पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुगम होगा तथा आवागमन में सुविधा के साथ क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।