यूपी के इस जिले में दो सड़कों के नवीनीकरण को मंजूरी, शासन से 3.42 करोड़ रुपये का बजट पास

जागरण संवाददाता, आगरा। क्षेत्र की विकास योजनाओं को गति देते हुए फतेहाबाद विधानसभा में दो प्रमुख सड़कों के नवनिर्माण कार्यों को शासन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कुल 3 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इन सड़कों की स्वीकृति मिलने की जानकारी विधायक छोटेलाल वर्मा ने दी।

विधायक वर्मा ने बताया कि पहली सड़क फतेहाबाद–रिहावली मार्ग से सांकुरी खुर्द से पुरा गूगरन ब्राह्मण होते हुए बीच का पुरा तक बनाई जाएगी। इस सड़क की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है, जिस पर 222 लाख रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। दूसरी सड़क बाजिदपुर मार्ग से बढ़ की डार तक बनाई जाएगी।