    आगरा में दबिश देकर लौट रहे हेड कॉन्स्टेबल-ड्राइवर की मौत, अर्टिगा ट्रक में जा घुसी, कार के परखच्चे उड़े

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:52 PM (IST)

    आगरा-जयपुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और पांच घायल हो गए। निबोहरा थाने के पुलिसकर्मी दबिश देकर लौट रहे थे, तभी फतेहपुर सीकरी के पास यह दुर्घटना हुई। मृतकों में कार चालक और एक हेड कांस्टेबल शामिल हैं। घायलों को आगरा रेफर किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। जयपुर हाईवे पर रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार आर्टिका कार ट्रक से भिड़ गई, जिससे पुलिसकर्मी समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।

    जानकारी के अनुसार, निबोहरा थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी और एक पीड़ित परिवार राजस्थान के सूरतगढ़ में दबिश देकर लौट रहे थे। बताया गया कि फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास कार चालक को झपकी लगने से वाहन अनियंत्रित होकर सामने चल रहे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

    हादसे में कार चालक देव और हेड कांस्टेबल गौरव प्रताप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दारोगा गौरव कुमार समेत दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही सीकरी पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएचसी फतेहपुर सीकरी भिजवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को आगरा के लिए रेफर कर दिया गया।

    पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। वहीं इंस्पेक्टर निबोहरा जयनारायण सिंह भी सुबह तड़के फतेहपुर सीकरी के लिए रवाना हो गए थे।