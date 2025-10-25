Language
    किसान भाई ध्यान दें! सम्मान निधि और कृषि योजनाओं का लाभ चाहिए तो तुरंत करा लें ये जरूरी काम

    By Vidhyaram Narwar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:25 PM (IST)

    आगरा में जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें किसान सम्मान निधि और कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। 15 नवंबर तक ग्राम पंचायत केंद्रों या ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्री कराने का अवसर है। एग्रीस्टेक योजना के तहत यह अनिवार्य है, जिससे कृषि ऋण, बीमा और सरकारी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ मिल सके।

    जागरण संवाददाता, आगरा। जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। यही नहीं कृषि विभाग से जुड़ी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास 15 नवंबर तक का मौका है। ग्राम पंचायत में आयोजित केंद्रों पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। आप स्वयं भी पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं।

    इसके किसानों को एक नहीं अनेक लाभ हैं। कृषि ऋण से लेकर फसली बीमा आदि का भी लाभ आसानी से किसानों को मिल सकेगा।

    जिले के 37 प्रतिशत किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। इन्हें एक मौका और दिया गया है। कृषि एवं संबंधित विभागों की समस्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टेक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एग्रीकल्चर) योजनांतर्गत फार्मर रजिस्ट्री या गोल्डन कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। 63 प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार हो चुकी है। शेष किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद ही योजनाओं का लाभ मिल सकता है।

    किसान सम्मान निधि की पात्रता के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। इसके बिना किस्त नहीं मिल सकेगी। इ-केवाईसी कराए जाने की भी जरूरत नहीं होगी। बैंक से डिजिटल केसीसी लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रतानुसार कम समय में प्राप्त किया जा सकता है।

    कृषि एवं कृषि से संबंधित विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेगा। कृषकों को फसली ऋण एवं फसल बीमा की क्षति तथा सूखा, बाढ़ की स्थिति में समय-समय पर दिए जाने वाले मुआवजे की प्राप्ति सुगमता से होगी।

    न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषकों का पंजीकरण आनलाइन माध्यम से हो सकेगा एवं कृषकों को संस्थागत खरीदारों से जुड़कर अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। यही नहीं फार्मर रजिस्ट्री होने के बाद कोई भी डाटा, रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अपडेट होकर फार्मर रजिस्ट्री में अपडेटेड प्राप्त होता रहेगा। कृषकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने में सहायता प्राप्त होगी।

    किसान स्वयं भी कर सकते हैं आनलाइन

    किसान स्वयं वेबसाइट https://upfr.agristack.gov.in/farmer-registry-up/#/ और मोबाइल एप Farmer Registry UP पर पंजीकरण कर फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके लिए उसके पास खतौनी, आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। किसी भी नजदीकी जनसेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर किसान फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं।

    लगाए जा रहे हैं कैंप

    पंचायत सहायक, लेखपाल, प्राविधिक सहायक (कृषि) द्वारा ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं।

    कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना आवश्यक है। 15 नवंबर तक का मौका है। इसके अभाव में किसान सम्मान निधि भी नहीं मिलेगी।

    - मुकेश कुमार, उप कृषि निदेशक