    फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई तो बंद हो जाएगी सम्मान निधि, आगरा में 40 फीसदी किसान बाकी

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:03 PM (IST)

    आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने किसान रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा की। जिले में 3,04,902 किसानों की रजिस्ट्री का लक्ष्य है, जिसमें से 1,79,744 पूरी हो चुकी हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन किसानों की रजिस्ट्री नहीं होगी, उनकी 1 जनवरी 2026 के बाद पीएम किसान सम्मान निधि रोक दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि सभी पात्र किसान रजिस्ट्री करा सकें।

    जागरण संवाददाता, आगरा। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। जिले में कुल 304902 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 179744 किसानों की रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है। ऐसे किसान जिनके द्वारा फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी उनकी एक जनवरी 2026 के बाद की पीएम किसान सम्मान निधि रुक जाएगी।

    59 प्रतिशत लक्ष्य हुआ पूरा, जिलाधिकारी ने की समीक्षा दिए निर्देश

     

    जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के डिजिटल रिकार्ड के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश का औसत 55.59 प्रतिशत है, जबकि जिले में 59 प्रतिशत ही रजिस्ट्री हुई है। इस तेजी लाई जाए।

    डीएम ने सभी खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारियों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने को प्रचार अभियान करें। फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को भूमि स्वामित्व, ऋण, बीमा, अनुदान एवं अन्य योजनाओं का लाभ सहजता से प्राप्त हो सकेगा।

     

    तीन लाख का लक्ष्य, अभी तक बन सकीं 1.7 लाख फार्मर रजिस्ट्री

     

    प्रत्येक ग्राम पंचायत में फार्मर आडी रजिस्ट्री शिविर आयोजित किए जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान इस प्रक्रिया से वंचित न रह सके। फार्मर रजिस्ट्री करने के बाद बार-बार ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होगी। कृषि एवं कृषि से संबंधित विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेगा, कृषकों को फसली ऋण एवं फसल बीमा की क्षति तथा सूखा/बाढ़़ की स्थिति में समय-समय पर दिए जाने वाले मुआवजे की प्राप्ति सुगमता से होगी।