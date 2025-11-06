फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई तो बंद हो जाएगी सम्मान निधि, आगरा में 40 फीसदी किसान बाकी

जागरण संवाददाता, आगरा। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। जिले में कुल 304902 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 179744 किसानों की रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है। ऐसे किसान जिनके द्वारा फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी उनकी एक जनवरी 2026 के बाद की पीएम किसान सम्मान निधि रुक जाएगी।

59 प्रतिशत लक्ष्य हुआ पूरा, जिलाधिकारी ने की समीक्षा दिए निर्देश जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के डिजिटल रिकार्ड के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश का औसत 55.59 प्रतिशत है, जबकि जिले में 59 प्रतिशत ही रजिस्ट्री हुई है। इस तेजी लाई जाए। डीएम ने सभी खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारियों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने को प्रचार अभियान करें। फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को भूमि स्वामित्व, ऋण, बीमा, अनुदान एवं अन्य योजनाओं का लाभ सहजता से प्राप्त हो सकेगा।