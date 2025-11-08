गेहूं की बुवाई के दौरान जमीन पर गिरा किसान, हार्ट अटैक से मौके पर हुई मौत

संवाद सूत्र, फतेहाबाद। निबोहरा क्षेत्र के गांव मुहम्मदपुर में शनिवार सुबह खेत पर गेहूं की बुवाई के दौरान एक किसान की अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, 55 वर्षीय पप्पू पुत्र रामचरन सुबह करीब 9 बजे अपने खेत में गेहूं बो रहे थे।

इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे जमीन पर गिर पड़े। खेत पर मौजूद ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन आनन-फानन में मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पप्पू की मौत हो चुकी थी। बताया गया है कि किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई है।