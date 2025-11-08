गेहूं की बुवाई के दौरान जमीन पर गिरा किसान, हार्ट अटैक से मौके पर हुई मौत
एक किसान की गेहूं की बुवाई करते समय हार्ट अटैक से दुखद मौत हो गई। वह खेत में काम कर रहा था जब अचानक गिर गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
संवाद सूत्र, फतेहाबाद। निबोहरा क्षेत्र के गांव मुहम्मदपुर में शनिवार सुबह खेत पर गेहूं की बुवाई के दौरान एक किसान की अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, 55 वर्षीय पप्पू पुत्र रामचरन सुबह करीब 9 बजे अपने खेत में गेहूं बो रहे थे।
इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे जमीन पर गिर पड़े। खेत पर मौजूद ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन आनन-फानन में मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पप्पू की मौत हो चुकी थी। बताया गया है कि किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई है।
पप्पू की असमय मौत की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि पप्पू मेहनती और मिलनसार स्वभाव के थे। उनके निधन से परिवार सहित पूरे गांव में मातम का माहौल है।
