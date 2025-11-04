ताजमहल में आग! क्या है सोशल मीडिया पर साझा हुए वीडियो की सच्चाई?

सोशल मीडिया पर ताजमहल में आग लगने का एक भ्रामक वीडियो प्रसारित हो रहा है। फेसबुक पर साझा किए गए 32 सेकंड के इस वीडियो में मुख्य मकबरे और गुंबद में आग और धुंआ दिखाया गया है। यह वीडियो एड्रियन गी के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है। पहले भी ताजमहल में आग लगने का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जो बाद में फर्जी निकला।

ताजमहल का फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो से ली तस्वीर।