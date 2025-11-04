Language
    ताजमहल में आग! क्या है सोशल मीडिया पर साझा हुए वीडियो की सच्चाई?

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर ताजमहल में आग लगने का एक भ्रामक वीडियो प्रसारित हो रहा है। फेसबुक पर साझा किए गए 32 सेकंड के इस वीडियो में मुख्य मकबरे और गुंबद में आग और धुंआ दिखाया गया है। यह वीडियो एड्रियन गी के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है। पहले भी ताजमहल में आग लगने का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जो बाद में फर्जी निकला।

    ताजमहल का फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो से ली तस्वीर।

    निर्लोष कुमार, जागरण आगरा। ताजमहल में आग लगने का फेक वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ है। फेसबुक पर शेयर किए गए वीडियो में ताजमहल में मुख्य मकबरे पर गेट के सामने और गुम्बद में आग लगते व धुआं निकलते हुए दिखाया गया है। वीडियो 32 सेकेंड का है।

    यह वीडियो एड्रियन गी के फेसबुक एकाउंट पर शेयर किया गया है। इनके 2.1 मिलियन फॉलोवर हैं। इससे पूर्व भी ताजमहल में आग लगने का वीडियो प्रसारित हुआ था। वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है।