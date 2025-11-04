खुद को फौजी बताकर यात्रियों को लगाता था चूना... आगरा कैंट स्टेशन से फर्जी अग्निवीर गिरफ्तार
आगरा कैंट स्टेशन पर जीआरपी ने एक फर्जी अग्निवीर को गिरफ्तार किया है। अमेठी निवासी राजन गुप्ता सेना की वर्दी पहनकर यात्रियों का सामान चुराता था। उसके पास से 11 एटीएम कार्ड और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए हैं। वह शाहगंज में किराए पर रहता था और खुद को फौजी बताता था। पूछताछ में उसने चोरी की बात कबूल की है।
जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने रविवार की रात फर्जी अग्निवीर को गिरफ्तार किया है। अमेठी का रहने वाला आरोपित राजन गुप्ता सेना की वर्दी पहनकर स्टेशन पर घूमता था। मौका देख यात्रियों के पर्स एवं कीमती सामान गायब कर देता था। जीआरपी ने आरोपित से 11 एटीएम कार्ड, चार पैन कार्ड, सेना की वर्दी एवं अग्निवीर से संबंधित फर्जी प्रपत्र बरामद किए हैं। आरोपित छह महीने से शाहगंज के खेरिया मोड़ इलाके में किराए के मकान में रह रहा था।
यात्रियों का सामान करता था चोरी, शाहगंज में किराए पर रहता था
कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या छह पर रविवार की शाम करीब छह बजे पार्सल कार्यालय के पास काफी देर से फौजी की वर्दी में युवक यात्रियों के आसपास घूम रहा था। वहां मौजूद जीआरपी के उप निरीक्षक मोहित कुमार को शक हुआ। युवक से पूछताछ करने पर उसने खुद को अग्निवीर बताया। अपने दो पहचान पत्र दिखाए, जिसमें फोटो साफ नहीं था। भर्ती का वर्ष पूछने पर सकपका गया, युवक को जीआरपी ने थानेे लाकर पूछताछ की। अमेठी के थाना जामऊ के गांव जोरावर कल्याणपुर के रहने वाले आरोपित ने अपना नाम राजन गुप्ता बताया। जीआरपी की सूचना पर पहुंची सेना पुलिस ने आरोपित राजन गुप्ता ने पहचान पत्रों एवं अग्निवीर से संबंधित प्रपत्रों की जांच करने के बाद उन्हें फर्जी बताया।
अमेठी के राजन गुप्ता से 11 एटीएम,अग्निवीर के फर्जी प्रपत्र बरामद
इंस्पेक्टर जीआरपी कैंट विकास कुमार ने बताया कि आरोपित से सेना की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र, 11 एटीएम कार्ड, दो पर्स बरामद किए हैं। आरोपित राजन गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि वह फर्जी पहचान पत्र बनवाकर फौजी की वर्दी में ट्रेनों एवं प्लेटफार्म पर घूमता था। वहां सोए यात्रियों के बैग से कीमती सामान चोरी करता था।
ट्रेन में टिकट निरीक्षक द्वारा पूछताछ करने पर बता देकर आपात स्थिति में जाना पड़ रहा है, सीट नहीं मिल पाई है। फर्जी पहचान पत्र दिखाकर बच निकलता। आरोपित ने बताया कि वह शाहगंज में खेरिया मोड़ के पास किराए के मकान में रह रहा था। मकान मालिक को भी खुद को फौजी और लाल किला में तैनात बताया था। आरोपित के बारे में छानबीन की जा रही है।
