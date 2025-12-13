रास्ते में रोकी युवती की स्कूटी, हाथ खींचा और मारा थप्पड़; पुलिस ने केवल शांतिभंग में किया चालान

जासं, आगरा। ईदगाह चौराहे के पास सरेराह युवती के साथ छोड़छाड़ करते हुए उसे हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन पांचों आरोपितों को जेल शांतिभंग में भेजा जा सका। स्वजन ने धाराओं को हल्का करने का आरोप लगाया है। पुलिस का तर्क है कि मुकदमे की धाराओं में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान था। इस कारण शांतिभंग की कार्रवाई की गई। वहीं वारदात के बाद से युवती दहशत में है।

उसे डर है कि आरोपित जेल से छूटने के बाद दोबारा से कोई हरकत न करें। सदर क्षेत्र में रहने वाली युवती गुरुवार को शाहगंज के एक माॅल में कपड़े खरीदने के लिए आई थी। यहां उसकी स्कूटी में स्कूटी सवार दो युवकों ने टक्कर मार दी थी।

युवती जब वापस लौट रही थी, तो स्कूटी सवार युवकों ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ उसका पीछा किया। ईदगाह चौराहे के पास युवक के आगे स्कूटी व बाइक लगाकर उसे रोक लिया और हाथ पकड़कर बाइक पर खींचने की कोशिश की थी।

विरोध पर युवती को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया था। सरेराह हुई वारदात के बाद भीड़ ने बाइक सवार अनीस, जीशान और आदिल निवासी मुस्तफा क्वार्टर को दबोच लिया। वहीं मुख्य आरोपित अफजल व आदिल निवासी मुस्तफा क्वार्टर भागने में सफल रहे।

गुरुवार रात भागे हुए अफजल व आदिल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिता की ओर से सदर थाने में तहरीर देकर बेटी के अपहरण के प्रयास का भी आरोप लगाया था। सदर थाना पुलिस ने मारपीट, पीछा करने सहित अन्य धाराओं में पांचों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पांचों आरोपितों को शांतिभंग की धारा में जेल भेजा गया है। स्वजन का कहना है कि आरोपित कुछ ही दिनों में रिहा हो जाएंगे।