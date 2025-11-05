13 करोड़ की लागत से बनेगी यूपी के इस जिले में नक्षत्रशाला, शिक्षा मंत्री बोले पर्यटन बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार

जागरण संवाददाता, आगरा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मंगलवार को पचकुइयां जीआइसी मैदान के सामने बनने वाली नक्षत्रशाला के स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति और विकास पर चर्चा की।

प्रदेश की तीसरी नक्षत्रशाला होगी



नक्षत्रशाला करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी जो प्रदेश की तीसरी आधुनिक नक्षत्रशाला होगी। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया इससे छात्र खगोलशास्त्र के रहस्यों को समझ सकेंगे, शैक्षिक पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। लगभग एक साल पहले मंत्री के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने योजना को मंजूरी दी थी।