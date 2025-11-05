Language
    13 करोड़ की लागत से बनेगी यूपी के इस जिले में नक्षत्रशाला, शिक्षा मंत्री बोले पर्यटन बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:35 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पचकुइयां में बनने वाली नक्षत्रशाला के स्थल का निरीक्षण किया। लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह नक्षत्रशाला प्रदेश की तीसरी आधुनिक नक्षत्रशाला होगी। मंत्री ने बताया कि इससे छात्रों को खगोलशास्त्र समझने में मदद मिलेगी, पर्यटन बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने एक साल पहले इस योजना को मंजूरी दी थी।

    शिक्षामंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने नक्षत्रशाला के बारे में ली जानकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मंगलवार को पचकुइयां जीआइसी मैदान के सामने बनने वाली नक्षत्रशाला के स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति और विकास पर चर्चा की।

     

    प्रदेश की तीसरी नक्षत्रशाला होगी


    नक्षत्रशाला करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी जो प्रदेश की तीसरी आधुनिक नक्षत्रशाला होगी। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया इससे छात्र खगोलशास्त्र के रहस्यों को समझ सकेंगे, शैक्षिक पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। लगभग एक साल पहले मंत्री के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने योजना को मंजूरी दी थी।

    बेसिक शिक्षा विभाग की जमीन का हस्तांतरण भी स्वीकृत हो चुका है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान शिक्षा को मजबूत करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। निरीक्षण के दौरान मंडल अध्यक्ष देवेश पचौरी, राजू कुशवाहा, विभागीय अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।