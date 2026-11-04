ई-रिक्शा चार्जिग स्टेशन पर बिजली चोरी: कटिया केबल डालकर चार्ज हो रहे थे रिक्शा, आगरा विजिलेंस टीम की रेड से मची भगदड़

जागरण संवाददाता, आगरा। फिरोजाबाद में 31 किलोवॉट बिजली चोरी कर ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन चलाने का मामला सामने आया है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) की विजिलेंस टीम ने कार्रवाई कर स्टेशन संचालक को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। बिजली चोरी के आरोप में थाना एंटी थेफ्ट फिरोजाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

गली नंबर एक, सर्कुलर रोड, शीतला खां, थाना रसूलपुर, फिरोजाबाद निवासी हाजी मजर हुसैन ने चार किलोवॉट का कमर्शियल कनेक्शन लिया था। आरोप है कि वह मीटर को बाईपास कर पास से गुजर रही एलटी लाइन में कटिया केबल डालकर ई-रिक्शा चार्ज करता था।

चार किलोवाट का कनेक्शन, जबकि 31 किलोवाट बिजली की हो रही थी चोरी विजिलेंस टीम को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उसने योजना बनाकर चार्जिंग स्टेशन पर कार्रवाई की और मौके पर बिजली चोरी पकड़ी। बताया गया कि वह लंबे समय से बिजली चोरी कर रहा था। टीम के पहुंचने पर उसने कटिया केबल हटाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई गई। कार्रवाई के बाद आसपास के उपभोक्ता सतर्क हो गए।