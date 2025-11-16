Language
    दो हजार में कराएं रजिस्ट्रेशन और 500 की दे सकते हैं किश्त, DVVNL की OTS स्कीम का इस तारीख तक मिलेगा लाभ

    By Vidhyaram Narwar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    डीवीवीएनएल की वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना में बकायेदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा रही है। इस योजना के तहत 100% ब्याज माफी और मूल बकाया पर 25% की छूट मिल रही है। उपभोक्ता पूरा बकाया एक साथ न जमा कर सकें तो वे हर महीने 500 या 750 रुपये 25 तारीख तक जमा कर सकते हैं। समय पर भुगतान न करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।    

    जागरण संवाददाता, आगरा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) की एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में बकाएदार उपभोक्ताओं को भरपूर छूट दी जा रही है। 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ ही मूल बकाया में भी 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। अगर बकाया एक साथ जमा नहीं कर सकते हैं, तो यह तो प्रति माह 500 या फिर 750 रुपये माह की 25 तारीख तक जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा।

    एक दिसंबर से ओटीएस लागू होने जा रही है। इसके तीन चरण हैं। पहला चरण एक से 31 दिसंबर तक है। दूसरा चरण एक से 31 जनवरी तक है और तीसरा चरण एक से 28 फरवरी तक है। योजना का लाभ लिए जाने के लिए बकाएदार उपभोक्ता को कम से कम दो हजार रुपये से पंजीकरण कराना होगा।

    अंतिम तिथि तक स्वेच्छा से करना होगा बकाया जमा

    इसके बाद जिस माह में पंजीकरण करा रहे हैं, उसकी अंतिम तिथि तक बकाया भी स्वेच्छा से जमा करना होगा, जिसमें आप 500 या फिर 750 रुपये की प्रति माह की किश्त बनवाकर जमा कर सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि जो भी किश्त निश्चित कराते हैं वह किश्त माह की 25 तारीख तक जमा करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में अतिरिक्त चार्ज देना होगा। डीवीवीएनएल की यह व्यवस्था उन बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए है, जो बकाया जमा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें राहत देते हुए आसान किश्तों में बकाया जमा करने के लिए मौका दिया जा रहा है।

    नेवरपेड और लांग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए है ओटीएस

    डीवीवीएनएल उन उपभोक्ताओं के लिए यह योजना लेकर आई है, जो उपभोक्ता कनेक्शन होने के बाद आज तक एक भी पैसा जाम नहीं कर सके यानि कि नेवरपेड। दूसरे उन लोगों के लिए हैं, जो लंबे समय से यानि 31 मार्च से पहले से जमा नहीं कर रहे हैं। केवल ऐसे ही बकाया उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा।


    पहले चरण में योजना का अधिक लाभ मिलेगा। कोशिश करें कि पहले ही चरण में बकाया जमा करें। ऐसे बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए यह सुनहरा मौका है, इसका लाभ लिया जाना चाहिए। - कपिल सिंधवानी, मुख्य अभियंता डीवीवीएनएल