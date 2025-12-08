Language
    DVVNL OTS: बिजली का पुराना बिल है बकाया तो ले सकते हैं छूट का लाभ, Torrent Power भी लगा रही है कैंप

    By Vidhyaram Narwar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:35 PM (IST)

    आगरा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। DVVNL (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) बकाया बिजली बिलों पर OTS (वन टाइम सेटलमेंट) योजना के तहत छू ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) की बिजली बिल राहत योजना का लाभ शहरी क्षेत्र में भी बकाएदार उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में टोरेंट भी बकाएदार उपभोक्ताओं को योजना दे रही है।

    इसके लिए Torrent Power ने नौ केंद्र बनाए हैं। जहां पर उन्हें लाभ दिया जा रहा है। अभी तक 216 बकाएदार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है और 52 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। तीन चरणों में चलने वाली योजना का प्रथम चरण चल रहा है।

    एक दिसंबर से शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना का प्रथम चरण 31 तक, द्वितीय एक से 31 जनवरी और तृतीय एक से 28 फरवरी तक चलेगा। टोरेंट के तीनों ग्राहक सेवा केंद्र एवं छह कलेक्शन सेंटरों पर विशेष कैंप लगाए गए हैं।

    उपभोक्ताओं की बेहतर सुविधा के लिए अलग से हेल्प डेस्क तैयार की गई है। विशेष टीम की निगरानी में सुचारू संचालन योजना का लाभ दिए जाने के लिए टोरेंट पावर की विशेष टीम तत्परता के साथ कार्यरत हैं।

    योजना के लाभ के बारे में समझाया जा रहा है। कंपनी का प्रयास है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी बकाया राशि को जमा कर सकें।

    टोरेंट पावर के उपाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि कंपनी उपभोक्ताओं की सुविधा एवं राहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।