DVVNL OTS: बिजली का पुराना बिल है बकाया तो ले सकते हैं छूट का लाभ, Torrent Power भी लगा रही है कैंप

जागरण संवाददाता, आगरा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) की बिजली बिल राहत योजना का लाभ शहरी क्षेत्र में भी बकाएदार उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में टोरेंट भी बकाएदार उपभोक्ताओं को योजना दे रही है। इसके लिए Torrent Power ने नौ केंद्र बनाए हैं। जहां पर उन्हें लाभ दिया जा रहा है। अभी तक 216 बकाएदार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है और 52 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। तीन चरणों में चलने वाली योजना का प्रथम चरण चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक दिसंबर से शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना का प्रथम चरण 31 तक, द्वितीय एक से 31 जनवरी और तृतीय एक से 28 फरवरी तक चलेगा। टोरेंट के तीनों ग्राहक सेवा केंद्र एवं छह कलेक्शन सेंटरों पर विशेष कैंप लगाए गए हैं।