आगरा में डंपर बना काल: कोचिंग जा रही स्कूटी सवार छात्रा को रौंदा, अगले पहिये फंसी रही लड़की

जागरण संवाददाता, आगरा। सदर के मधु नगर में आरएमओ चौराहे के पास पास बुधवार सुबह आठ बजे डंपर ने स्कूटी सवार कक्षा नौ की छात्रा रिया को रौंद दिया। डंपर के अगले पहिए में स्कूटी समेत फंसी छात्रा को राहगीरों और पुलिस ने आधा घंटे प्रयास के बाद निकालकर एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया।

कक्षा नौ की छात्र कोचिंग में जा रही थी घटना बुधवार सुबह लगभग आठ बजे की है। सदर के सेवला निवासी कक्षा नौ की छात्रा रिया पुत्री उमेश स्कूटी से कोचिंग जा रही थी। आरएमओ चौराहे के पास पीछे से आते गिट्टी से लदे डंपर ने छात्रा को रौंद दिया। हादसे के बाद चालक डंपर को छोड़कर भाग गया। छात्रा स्कूटी समेत अगले पहिए के नीचे फंस गई। मौके पर जुटे लोगों ने छात्रा काे करीब आधा घंटे प्रयास के बाद बाहर निकाला।