    Driving Licence: अब तेजी से बनेंगे नए लाइसेंस, नई कंपनी ने संभाला काम; पहले ही दिन RTO में उमड़ी भीड़

    By Ali Abbas Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:28 PM (IST)

    आगरा के संभागीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ी। नई आउटसोर्सिंग कंपनी को ठेका मिलने के बाद डीएल प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। अब स्थायी लाइसेंस टेस्ट पास करने के बाद पांच दिनों में मिल जाएगा। पहले यह काम एक ही कंपनी के पास था, जिससे दो-तीन सप्ताह लगते थे। आगरा में हर महीने 1500 से अधिक स्थायी डीएल के लिए आवेदन आते हैं।

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) में अस्थाई और स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिए आने आवेदन करने वालों की सोमवार को भीड़ उमड़ पड़ी।

    नई आउटसोर्सिंग कंपनी को ठेका मिलने के चलते नवंबर के अंंतिम सप्ताह से डीएल बनवाने का काम लगभग बंद पड़ा था। सोमवार को काउंटर खुलते ही अस्थाई और स्थाई डीएल के लिए आवेदन करने वालों की लबी लाइन लग गई।

    स्थाई लाइसेंस के लिए टेस्ट पास करने के बाद पांच दिन में आवेदकों को लाइसेंस मिल जाएगा।प्रदेश के सभी जिलों में डीएल अनुभाग में कर्मचारियों की तैनाती का जिम्मा पूर्व में एक आउटसोर्सिंग कंपनी के पास था।

    संबंधित जनपद में स्थाई डीएल से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने के बाद डीएल लखनऊ से जारी होता था। एक ही कंपनी द्वारा उक्त कार्य करने के चलते डीएल दो से तीन सप्ताह में आवेदकों को मिलता था।

    प्रदेश सरकार ने डीएल का काम इस वर्ष तीन आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया है। प्रत्येक को आउटसोर्सिंग कंपनी को बार 25-25 जिलों में ठेका मिला है। आगरा में फो-काम-नेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डीएल अनुभाग में एक सुपरवाइजर व पांच कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

    कर्मचारियों ने सोमवार से काम शुरू कर दिया है।पहले दिन ही स्थाई और अस्थाई डीएल के लिए आवेदन करने वालों की भीड़ उमड़ पडी। सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक डीएल बनवाने वालों की लंबी लाइन लगी रही।

     

    हर महीने 1500 से अधिक आवेदन

    आगरा में हर महीने 1500 से अधिक लोग स्थाई डीएल के लिए आवेदन करते हैं।जबकि मंडल आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी में यह आंकड़़ा तीन हजार से अधिक का है। अस्थाई डीएल के लिए सारथी पाेर्टल पर आवेदन किया जाता है।

    जिसके एक महीने बाद व छह महीने से पहले स्थाई के लिए आवेदन करके बायाेमैट्रिक के बाद स्लाट आवंटित हो जाता है।