एटा से बस में पार्सल लाने वाले ड्राइवर-कंडक्टर को हटाया, ISBT पर BUS में बम की सूचना से मच गया था हड़कंप
अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) पर एटा की बस में बम की सूचना मिलने के बाद अफरातफरी मच गई और दो घंटे तक बस संचालन ठप रहा। इस पर बस के चालक-परिच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) पर एटा की बस पार्सल लेकर आने वाले चालक-परिचालक के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। दोनों को रूट से हटाने के साथ ही नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सोमवार रात को बस में बम की सूचना से अफरातफरी और दहशत फैल गई थी। दो घंटे तक बसों का संचालन बंद रहा था।
बसों में इस तरह से पार्सल या अन्य माल लेकर जाने पर रोक है। इसके बावजूद चालक-परिचालकों द्वारा यह काम किया जा रहा है। जिसके बदले उन्हें अलग से आय होती है।
फोर्ट डिपो की अनुबंधित बस को चालक-परिचालक 30 नवंबर को लेकर गए थे। जो एक दिसंबर को डिपो में जमा हुई। बस पर चालक अजय कुमार और नियमित परिचालक अंकित सागर तैनात थे। रोडवेज द्वारा अभी तक की जांच में सामने आया है कि पार्सल एटा से आगरा के लिए किसी ने दिया था। यहां पर जिसे पार्सल देना था। उसका मोबाइल नंबर बंद था। आशंका है कि चालक-परिचालक किसी लालच में यह पार्सल लेकर आए थे।
रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि लापरवाही पर बस के चालक-परिचालक को संचालन कार्य से विरत कर दिया है। दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों के उत्तर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में इस तरह की घटना न हो, सभी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों और बस स्टेशन प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।