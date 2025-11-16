आगरा में सूरसदन के मंच पर जीवंत हुई द्रौपदी के अदम्य साहस की 'गाथा', देखें तस्वीरें
आगरा के सूरसदन में 'द्रौपदी-द अनबाउंड स्पिरिट' का मंचन हुआ, जिसमें अंजना चांडक ने द्रौपदी के चरित्र को जीवंत किया। यह नाटक स्त्री की आत्मचेतना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति को दर्शाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और टीयर्स संस्था के विशेष बच्चों के लिए सहयोग जुटाना था।
जागरण संवाददाता, आगरा। सूरसदन प्रेक्षागृह के मंच पर रविवार को महाभारत की कालजयी नायिका द्रौपदी अपने समूचे तेज, वेदना, आग और आत्मसम्मान के साथ दर्शकों के सामने उपस्थित हुईं।
शी विल इंस्पायर संस्था द्वारा आभूषण ज्वैलर्स के सहयोग से आयोजित भव्य मोनोलाग ‘द्रौपदी-द अनबाउंड स्पिरिट’ की रंग-प्रस्तुति स्त्री की आत्मचेतना को प्रदर्शित हुई।
प्रसिद्ध कलाकार अंजना चांडक इस एकल-नाट्य में द्रौपदी के बहुआयामी स्वरूप को आधुनिक दृष्टि व मनस्थिति से साकार किया। दैनिक जागरण आयोजन का मीडिया पार्टनर है।
इस प्रस्तुति में द्रौपदी को उस स्त्री के रूप में प्रदर्शित किया गया, जो अपने युग के नियमों, अन्याय और अपमान पर मौन नहीं सहतीं और सभा में खड़े होकर प्रश्न पूछती हैं कि मेरे मान, मेरा अस्तित्व, मेरे अधिकार.. इनका स्वामी कौन? कलाकार अंजना चांडक के अभिनय की गहराई द्रौपदी की करुणा, क्रोध और पुनर्जन्म को इतने जीवंत रूप में सामने लाई कि दर्शक स्तब्ध रह गए।
कार्यक्रम रविवार शाम चार बजे सूरसदन में आरंभ हुआ। इसके बाद संस्था की डाक्यूमेंट्री और सदस्यों द्वारा प्रस्तुत वॉक ऑफ स्ट्रेंथ नारी एकता व शक्ति का प्रतीक बना। अपमान से प्रतिरोध तक और प्रतिरोध से आत्मबल तक की यात्रा मंच पर पूरी शक्ति के साथ उभरी।
संस्था संस्थापक राशि गर्ग बताती हैं कि यह सिर्फ नाटक नहीं, हर उस स्त्री की आवाज है, जो अन्याय पर प्रश्न उठाने का साहस रखती है। द्रौपदी हर युग, हर घर, हर मंच की प्रतिनिधि हैं। आयोजन से प्राप्त सहयोग टीयर्स मंदबुद्धि संस्था के विशेष बच्चों के लिए समर्पित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नारी को उसकी स्वयं की शक्ति का बोध कराना है।
ये कलाकार भी प्रस्तुति में रहे शामिल
डॉ. भास्कर ज्योति, पूजा लूथरा, दिव्या गुप्ता, रुचि गुप्ता, कृतिका खन्ना, डिंपल राज, दीक्षा अश्वनी, नव्या खन्ना, कीर्ति खंडेलवाल, सान्या डावर, आयुषी गढ़, मीनाक्षी किशोर, पूजा अग्रवाल, रितुका जिंदल, पारुल जैन, दीपिका, हरमीत, नियति व अन्य।
