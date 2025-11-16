आगरा में सूरसदन के मंच पर जीवंत हुई द्रौपदी के अदम्य साहस की 'गाथा', देखें तस्वीरें

जागरण संवाददाता, आगरा। सूरसदन प्रेक्षागृह के मंच पर रविवार को महाभारत की कालजयी नायिका द्रौपदी अपने समूचे तेज, वेदना, आग और आत्मसम्मान के साथ दर्शकों के सामने उपस्थित हुईं।

शी विल इंस्पायर संस्था द्वारा आभूषण ज्वैलर्स के सहयोग से आयोजित भव्य मोनोलाग ‘द्रौपदी-द अनबाउंड स्पिरिट’ की रंग-प्रस्तुति स्त्री की आत्मचेतना को प्रदर्शित हुई।

प्रसिद्ध कलाकार अंजना चांडक इस एकल-नाट्य में द्रौपदी के बहुआयामी स्वरूप को आधुनिक दृष्टि व मनस्थिति से साकार किया। दैनिक जागरण आयोजन का मीडिया पार्टनर है।

इस प्रस्तुति में द्रौपदी को उस स्त्री के रूप में प्रदर्शित किया गया, जो अपने युग के नियमों, अन्याय और अपमान पर मौन नहीं सहतीं और सभा में खड़े होकर प्रश्न पूछती हैं कि मेरे मान, मेरा अस्तित्व, मेरे अधिकार.. इनका स्वामी कौन? कलाकार अंजना चांडक के अभिनय की गहराई द्रौपदी की करुणा, क्रोध और पुनर्जन्म को इतने जीवंत रूप में सामने लाई कि दर्शक स्तब्ध रह गए।