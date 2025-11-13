भावुक कर देगी Draupdi की जीवन गाथा, प्रख्यात रंगकर्मी अंजना चांडक आ रही हैं आगरा

जागरण संवाददाता, आगरा। महाभारत की अजेय नायिका द्रौपदी की अदम्य साहस, स्वाभिमान और आत्मसंवाद की गाथा अब शहर में मंच पर जीवंत होगी।

शी विल इंस्पायर संस्था द्वारा आभूषण ज्वैलर्स के सहयोग से रविवार को भव्य मोनोलाग ‘द्रौपदी–द अनबाउंड स्पिरिट’ का आयोजन किया जा रहा है।

दैनिक जागरण के सहयोग से हो रहे इस आयोजन का पोस्टर विमोचन गांधीनगर के उडुपी वृंदावन रेस्टोरेंट में हुआ। यह आयोजन नारी शक्ति के उत्सव के रूप में इतिहास रचेगा।

बेंगलुरु की प्रख्यात रंगकर्मी अंजना चांडक इस एकल-महिला शो में द्रौपदी को आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत करेंगी।

रंगकर्मी अंजना चांडक।

वह द्रौपदी को पीड़िता नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध सवाल उठाने वाली सशक्त स्त्री के रूप में चित्रित करेंगी। उनके अभिनय की गहराई और संवाद की तीव्रता दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगी।

संस्था की संस्थापक राशि गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम रविवार शाम चार बजे सूरसदन आडिटोरियम में होगा। दीप प्रज्वलन के बाद संस्था की डाक्यूमेंट्री फिल्म और सदस्यों द्वारा वाक आफ स्ट्रेंथ प्रस्तुति होगी, जो नारी एकता का प्रतीक बनेगी।

करीब दो घंटे के शो में द्रौपदी की पीड़ा, पुनरुत्थान और साहस की कहानी सजीव होगी। राशि गर्ग ने कहा कि यह केवल नाटक नहीं, बल्कि हर स्त्री की आत्मचेतना का उत्सव है। द्रौपदी हर उस महिला की आवाज हैं जो सच बोलने का साहस रखती हैं।