दिल्ली बम धमाका: SN मेडिकल कॉलेज से सामने आया परवेज पर अपडेट, क्लास में बहुत कम बोलता और अकेला नमाज पढ़ने जाता था

जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली धमाके में गिरफ्तार लखनऊ की डॉ. शाहीन के भाई डॉ. परवेज अंसारी का नाम सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। बुधवार शाम को आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने एसएन मेडिकल कॉलेज में उसके रिकॉर्ड खंगाले। 2012 में एमडी (मेडिसन) में प्रवेश लेने वाला डॉ.परवेज चार साल तक कॉलेज के सीनियर ब्वॉयज हॉस्टल में रहा था।

डिग्री पूरी करने के बाद एक साल की सीनियर रेजिडेंट की नौकरी मिली, लेकिन छह माह में ही वह त्यागपत्र देकर चला गया। एटीएस की टीम पहुंचने से पहले ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन डॉ. परवेज से संबंधित पूरा रिकॉर्ड जुटा चुका था। माना जा रहा है कि डॉ. परवेज के बारे में जानकारियां लेने अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी गुरुवार को पहुंच सकती हैं।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित रही तस्वीर डॉ. परवेज की पढ़ाई के दौरान की दोस्तों के साथ की तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। सोमवार की शाम दिल्ली में हुए बम धमाके में फरीदाबाद से डॉ.शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई डॉ.परवेज को हिरासत में लिया गया था। इसकी जानकारी आते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने खलबली मच गई।

पढ़ाई में सामान्य डॉ. परवेज क्लास में बहुत कम बोलता था प्रशासन के अनुसार 2012 में स्टेट पीजी एंट्रेस टेस्ट में 32 वीं रैंक पाने के बाद 21 मई 2012 को उसने एसएन मेडिकल कॉलेज में एमडी (मेडिसिन) में प्रवेश लिया। उसे सीनियर ब्वॉयज हॉस्टल में प्रथम तल पर कमरा आवंटित किया गया। उन दिनों एमडी मेडिसिन की 14 सीटें थीं। प्राचार्य डॉ. एसके गर्ग थे और डॉ.पीके माहेश्वरी नए विभागाध्यक्ष बने। उन्होंने सख्ती की। बताया जाता है कि पढ़ाई में सामान्य डॉ. परवेज क्लास में बहुत कम बोलता था। हॉस्टल परिसर में बाईं तरफ स्थित मस्जिद में अकेला नमाज पढ़ने जाता था।

शाेध पत्र उच्च स्तर के थे डॉ. अश्वनी निगम के निर्देशन में उसने शोध पत्र तैयार किए। चिकित्सा शिक्षकों का कहना है कि पढ़ने में सामान्य होने के चलते यह उम्मीद नहीं थी कि वह शोध पत्र तैयार कर पाएगा। उसने निर्धारित समय पर शोध पत्र जमा किए और शोध पत्र उच्च स्तर के थे। उस दौरान उसकी बहन डॉ. शाहीन कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। बताया गया है कि शोध पत्र तैयार करने में उसने अपनी बहन की मदद ली। वह रोज बहन से बातें करता था।