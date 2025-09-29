Language
    ग्रेजुएट व पीजी में लेना चाहते हैं एडमिशन तो आखिरी मौका, डॉक्टर भीमराव आबेडकर विवि में प्रवेश का कल अंतिम दिन

    By Ajay Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:17 AM (IST)

    डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। सीटें खाली रहने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। समर्थ पोर्टल पर 1.60 लाख पंजीकरण हुए हैं फिर भी कई सीटें अभी भी खाली हैं।

    डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विवि की फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज और आवासीय संस्थानों में स्नातक और परास्नातक में प्रवेश के लिए मंगलवार तक समर्थ पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद समर्थ पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सीटें खाली रह जाने पर प्रवेश की अंतिम तिथि चार बार बढ़ाई जा चुकी है।

    सीटें खाली रह जाने पर 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी अंतिम तिथि

    विश्वविद्यालय से संबद्ध् कालेज और आवासीय संस्थानों में स्नातक प्रथम वर्ष में 2.88 सीटें हैं। इसमें से 80 हजार सीटें बीएड की हैं। समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही छात्र कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून थी, इसे बढ़ाकर पहले 15 जुलाई और इसके बाद 15 अगस्त कर दिया गया था। इसके बाद भी सीटें खाली रह जाने पर समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी।

    समर्थ पोर्टल पर स्नातक में प्रवेश के लिए 1.60 लाख हुए पंजीकरण

    समर्थ पोर्टल पर 1.60 लाख पंजीकरण हुए हैं अभी भी स्नातक की सीटें खाली रह गई हैं। निजी कॉलेजों की बीए, बीएससी और बीकाम की सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक प्रो. मनु प्रताप ने बताया कि प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 30 सितंबर तक अभ्यर्थी पंजीकरण करा सकते हैं।

    एडेड कॉलेजों की सीटें बढ़ाने की मांग

    एडेड कॉलेज सेंट जोंस कॉलेज, आरबीएस कॉलेज, आगरा कॉलेज, बीडी जैन कन्या महाविद्यालय, बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय की सीटें जुलाई में ही भर गईं थी। इसके बाद कॉलेजों ने स्नातक और स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की सीटें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा था लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं।

    विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक प्रो. मनु प्रताप ने बताया कि प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सीटें 10 प्रतिशत बढ़ाई गई हैं। कॉलेजों में अन्य वर्ग की सीटें बढ़ाने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।