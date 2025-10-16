UP : दीवाली को लेकर रेलवे मेहरबान, अब आगरा-नई दिल्ली इंटरसिटी और झांसी मेमू का हुआ विस्तार
दिवाली के अवसर पर रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए आगरा-नई दिल्ली इंटरसिटी और झांसी मेमू ट्रेनों का विस्तार किया है। आगरा-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस अब 30 नवंबर तक चलेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। झांसी-कानपुर मेमू को भी 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है। रेलवे का यह कदम त्योहारों में यात्रियों के लिए मददगार साबित होगा।
जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली और छठ पूजा को लेकर आगरा रेल मंडल ने एक और कदम उठाया है। गुरुवार से आगरा-नई दिल्ली इंटरसिटी का विस्तार ग्वालियर तक, आगरा-झांसी मेमू का मथुरा तक कर दिया गया है। 30 अक्टूबर तक ट्रेनों का संचालन होगा। भीड़ प्रबंधन को लेकर डीआरएम कार्यालय में वार रूम बनाया गया है। 24 घंटे संबंधित स्टेशनों पर नजर रखी जाएगी।
नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, उदयपुर, भोपाल, पटना सहित आठ शहरों के लिए 52 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए कैंट सहित अन्य स्टेशनों में अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं।
आगरा रेल मंडल से होकर हर दिन 450 ट्रेनें गुजरती हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से हरदिन 27 हजार, मथुरा से 25 हजार यात्री सफर करते हैं।
त्योहारों के चलते यात्रियों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। जिसे देखते हुए दोनों स्टेशनों में अस्थायी विश्रामगृह बनाए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि सभी प्रमुख स्टेशनों में अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। आगरा कैंट व मथुरा में यात्री सहायता केंद्र बनाए गए हैं।
ज्वलनशील वस्तुएं लेकर न करें सफर
डीआरएम गगन गोयल ने बताया कि मंडल के सभी स्टेशनों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि सफर के दौरान ज्वलनशील वस्तुएं साथ लेकर न चलें। खासकर पटाखा, गैस सिलेंडर, केरोसिन, पेट्रोलियम उत्पाद प्रमुख रूप से शामिल हैं।
आज और कल चलेगी रानी कमलापति विशेष ट्रेन
यात्रियों की सुविधा के लिए शुक्रवार को रानी कमलापति विशेष ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन सुबह साढ़े सात बजे रानी कमलापति भोपाल से रवाना होगी। शाम 4.45 बजे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। शनिवार को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से सुबह 10.50 बजे भोपाल के लिए रवाना होगी।
27050 यात्रियों से 1.54 करोड़ रुपये का वसूला जुर्माना
रेल मंडल आगरा ने सितंबर में लगातार विशेष अभियान चलाया। इस साल सितंबर में 27050 यात्रियों से 1.54 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। पिछले साल 1.51 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया था। पिछले साल के मुकाबले सितंबर में इस साल 1.71 प्रतिशत राजस्व की बढ़ोतरी हुई है। जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि इस साल सितंबर में 14511 बेटिकट यात्रियों से 94.35 लाख रुपये, अनियमित यात्रा करने वाले 12517 यात्रियों पर 59.52लाख रुपये, बिना बुकिंग के लगेज करने वाले 22 यात्रियों से 26815 रुपये वसूला गया।
अब 13 फरवरी तक रद रहेगी गोरखपुर-बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस
गोरखपुर जंक्शन स्थित पुरानी पिट लाइन नंबर एक व दो को तोड़ने का कार्य शुरू होने जा रहा है। जिसे देखते हुए रेलवे ब्लाक लेगा। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस को 27 फरवरी तक रद किया गया था। अब यह ट्रेन 13 फरवरी तक रद रहेगी। इसी तरह से बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 28 फरवरी के बदले 14 फरवरी तक रद रहेगी।
