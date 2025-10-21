आगरा में दीपावली पर 50 करोड़ की बिक गई मिठाई, ड्राई फ्रूट की हुई जमकर बिक्री

जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली के अवसर पर शहर से लेकर देहात क्षेत्र में मिठाइयों की रिकार्ड तोड़ बिक्री हुई। हर्षोल्लास के इस पावन त्योहार पर गली और चौक-चौराहे पर मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। कापोर्रेट, आफिस गिफ्टिंग से लेकर स्वयं के लिए लोगों ने मिठाई की जमकर खरीदारी की। बिक्री को लेकर दुकानदार भी उत्साहित दिखे। कई दुकानों पर शाम होते होते मिठाईयां खत्म भी हो गईं। इस बार दीपावली के अवसर पर 50 करोड़ की मिठाईयों की बिक्री का अनुमान है।

इस बार देसी घी और मेवे से बनी प्रीमियम मिठाइयों की विशेष मांग देखी गई। ग्राहकों की पसंदीदा सूची में डोडा बर्फी, मगदल, पिस्ता रोल, मेवा बाइट, काजू कतली और मोतीचूर लड्डू, पिस्ता बर्फी, बूंदी और बेसन के लड्डू की भी जमकर बिक्री हुई। इसके अतिरिक्त, कार्पोरेट गिफ्टिंग के लिए ड्राई फ्रूट हैंपर बाक्स भी बड़े पैमाने पर खरीदे गए। वृजभोग के दिवाकर ने बताया कि इस बार दीपावली पर जो मिठाई सबसे ज्यादा बिक रही है, वह देसी घी और मेवा से बनी मिठाइयां हैं।

ग्राहकों की पसंद खासकर डोडा, मगदल, काजू कतली और मेवा बाइट जैसी मिठाइयां रही। हम रोज रात में ताजा माल बना रहे हैं और सुबह से ही काउंटर खाली होने लगते हैं। जीएमबी के विकास बंसल ने बताया कि इस बार जो भी स्टाक बनाया, वह सब बिक गया। वृज रसायन के उमेश गुप्ता ने बताया कि इस बार भी जमकर बिक्री हुई है। दिन भर ग्राहकों की भीड़ उमड़ती रही है। बाकलावा, कोको एम लड्डू, ब्लूबेरी लड्डू और चाकलेट लड्डू की बाजार में जबरदस्त डिमांड रही।

गुणवत्ता को लेकर ग्राहक सतर्क

वहीं दूसरी ओर ग्राहक भी मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर बेहद सतर्क रहे। शेखर रेजीडेंसी के उत्तम सिंह नरवार ने बताया कि भरोसेमंद दुकान से ही मिठाई खरीदी गई। जिसपर भरोसा है कि मिलावट का सामान नहीं मिलेगा। शाहगंज के मनीष कुमार ने कहा कि हम प्रतिष्ठित दुकान से ही मिठाई खरीदते हैं। भरोसेमंद की दुकान पर ही हर साल से खरीदारी करते हैं।

ड्राई फ्रूट की भी हुई जमकर बिक्री