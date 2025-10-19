Diwali 2025: रेलवे का तोहफा, यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें... यहां से चलेंगी 44 गाड़ियां, 100 आगरा से गुजरेंगी
दीपावली और छठ पूजा के लिए रेलवे ने ट्रेनों की संख्या और फेरे बढ़ाए हैं। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जोन से 44 ट्रेनें चलेंगी और 100 गुजरेंगी। इस माह 374 और नवंबर में 276 फेरे होंगे। स्लीपर और सामान्य कोच बढ़ेंगे। कई ट्रेनों में 'नो रूम' और वेटिंग 200 पार है। रेलवे जांच अभियान चला रहा है और टिकट काउंटर बढ़ा रहा है। माल ढुलाई में भी रिकॉर्ड आय हुई है।
जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली और छठ पूजा के चलते रेलवे ने ट्रेनों की संख्या के साथ ही फेरे भी बढ़ा दिए हैं। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जोन से 44 ट्रेनें चलेंगी। 100 ट्रेनें यहां से होकर गुजरेंगी। इस माह ट्रेनें 374 फेरे और नवंबर में 276 फेरे लगाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में स्लीपर और सामान्य कोच भी बढ़ाए जा रहे हैं।
वर्तमान में बेंगलुरु राजधानी, मुंबई राजधानी व बिहार जाने वाली दर्जनभर ट्रेनों में नोरूम की स्थिति बन गई है। तीन दर्जन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 200 के पार है। सबसे अधिक भीड़ सामान्य कोच, स्लीपर और एसी तृतीय श्रेणी में है।
इस माह 374 फेरे और नवंबर में 276 फेरे लगाएंगी ट्रेनें
यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे नई ट्रेनों का संचालन कर रहा है। साथ ही ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं और कोच भी। इन सब के बाद भी ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हो रही है। हाल यह है कि सामान्य कोच के दरवाजे के पास खड़े होकर सफर कर रहे हैं। रेलवे द्वारा ट्रेनों और स्टेशनों में लगातार जांच अभियान भी चलाया जा रहा है।
दर्जनभर से अधिक ट्रेनों में नोरूम और तीन दर्जन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 200 के पार
जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए आगरा कैंट और मथुरा स्टेशन में काउंटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। इससे यात्रियों को टिकट मिलने में दिक्कत नहीं होगी। उधर, स्टेशनों के प्लेटफार्म में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है।
इन ट्रेनों में सबसे अधिक भीड़
हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस, जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस, कोटा-पटना एक्सप्रेस, बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, आगरा कैंट-अहमदाबाद एक्सप्रेस, आगरा कैंट-कोलकाता एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, होशियारपुर एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, श्रीधाम एक्सप्रेस, एपी एक्सप्रेस, दक्षिण एक्सप्रेस।
माल ढुलाई से 47.61 करोड़ रुपये मिले
जासं, आगरा : इस वित्तीय साल के सितंबर में रेलवे ने माल ढुलाई में नया रिकार्ड बनाया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 47.61 करोड़ रुपये की आय हुई है। इस अवधि में 29.94 करोड़ रुपये की आय हुई थी। जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि सितंबर 2025 में 369164 टन माल की ढुलाई हुई थी। पूर्व में यह 170740 टन थी। इंडियन आयल कारपोरेशन से 106 रैक का लदान हुआ था। इससे 45.84 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। मथुरा से तीन वैगन सरसों का तेल व यमुना ब्रिज से 21 वैगन गेहूं भेजा गया। इससे 38.72 लाख रुपये की आय हुई।
