कुत्ता लेकर घूमने पर भिड़ गए दो पक्ष, गोलियां चलने पर दौड़ी-दौड़ी पहुंची पुलिस

संसू, जागरण-सैंया (आगरा)। थाना सैंया के बीरई गांव में कुत्ते को घुमाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जिसकी सूचना कंट्रोल रूम पर फायरिंग की दी गयी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि झगड़ा हुआ है पर फायरिंग की जानकारी की पुष्टि नहीं हो सकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना सैंया के वीरई गांव में रामगोपाल व हरिओम के परिवार रहते हैं। सोमवार रात्रि करीब 8:30 बजे हरिओम की बेटी अपने कुत्ते को घर के बाहर घुमा रही थी। आरोप है कि पड़ोसी रामगोपाल के परिवार ने इसका विरोध किया। इसी दौरान हरिओम के पुत्र अंकित व रामगोपाल के परिवार के लोगों में विवाद हो गया।

आरोप है कि झगड़े में अंकित ने लाइसेंसी बन्दूक से हवाई फायर कर दिया। जिसकी सूचना रामगोपाल ने कंट्रोल रूम को दी। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुँची और घटना की जानकारी ली। जांच के बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने पर लेकर आयी।