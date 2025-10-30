संवाद सूत्र, सरेंधी। सरेंधी क्षेत्र के चन्दसौरा गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में ई-रिक्शा सवार दिव्यांग व्यक्ति की मौत हो गई। धौलपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे ईंट से भरे ट्रैक्टरअनियंत्रित होकर पलट गया था जिससे सड़क किनारे जा रहे ई-रिक्शा को चालक की मृत्यु हो गई। जानकारी में अनुसार हादसे में ई-रिक्शा चालक धर्मपाल प्रजापति (55 वर्षीय) पुत्र करन सिंह निवासी चन्दसौरा की मौके पर ही मौत हो गई, धर्मपाल प्रजापति ई रिक्शा लेकर घर से अपने खेत पर जा रहे थे।



घटना के बाद आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने धौलपुर–भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-123) पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही जगनेर थाना प्रभारी सुभाषचंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर करीब आधे घंटे बाद जाम खुलवाया, जिसके बाद यातायात पुनः शुरू हो सका। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया है। घटना से गांव में शोक की लहर व्याप्त है।