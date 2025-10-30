Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनियंत्रित ट्रैक्टर की टक्कर से दिव्यांग की मौत, ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम<br/>

    By Devprakash Singh Parmar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:02 PM (IST)

    आगरा के सरेंधी क्षेत्र के चन्दसौरा गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में ई-रिक्शा सवार दिव्यांग व्यक्ति की मौत हो गई। धौलपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे ईंट से भरे ट्रैक्टरअनियंत्रित होकर पलट गया था जिससे सड़क किनारे जा रहे ई-रिक्शा को चालक की मृत्यु हो गई। 

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, सरेंधी। सरेंधी क्षेत्र के चन्दसौरा गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में ई-रिक्शा सवार दिव्यांग व्यक्ति की मौत हो गई। धौलपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे ईंट से भरे ट्रैक्टरअनियंत्रित होकर पलट गया था जिससे सड़क किनारे जा रहे ई-रिक्शा को चालक की मृत्यु हो गई। जानकारी में अनुसार हादसे में ई-रिक्शा चालक धर्मपाल प्रजापति (55 वर्षीय) पुत्र करन सिंह निवासी चन्दसौरा की मौके पर ही मौत हो गई, धर्मपाल प्रजापति ई रिक्शा लेकर घर से अपने खेत पर जा रहे थे।

    घटना के बाद आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने धौलपुर–भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-123) पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही जगनेर थाना प्रभारी सुभाषचंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर करीब आधे घंटे बाद जाम खुलवाया, जिसके बाद यातायात पुनः शुरू हो सका। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया है। घटना से गांव में शोक की लहर व्याप्त है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें