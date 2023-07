दूल्हा बने शिव, दुल्हन बनीं शालू दीदी, ब्रह्माकुमारी के इतिहास में पहली बार हुआ अनोखा विवाह, शिव को समर्पित

Brahmakumari Shalu Didi ब्रह्माकुमारी शालू दीदी ने अपने जीवन को परमात्मा शिव को अर्पित कर दिया। ब्रह्माकुमारी के इतिहास में इस तरह का पहला विवाह आगरा में हुआ है। शालू दीदी 11 वर्ष से प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा में हैं। उन्होंने अपना जीवन शिव बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया है। वह कठोर आध्यात्मिक जीवन जीती हैं।

​आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा के शास्त्रीपुरम स्थित ब्रह्माकुमारी आश्रम रविवार को ऐतिहासिक पलों का साक्षी बना। शहर में ब्रह्माकुमारी के इतिहास में पहली बार अनोखा विवाह हुआ। इसमें शिव बाबा दूल्हा बने और ब्रह्माकमुारी शालू दीदी दुल्हन। विवाह की सभी रस्में निभाई गईं। ब्रह्माकमुारी शालू दीदी ने अपने जीवन को परमात्मा शिव को अर्पित कर उन्हें जीवन सेवा के रूप में चुकर आध्यात्मिक सेवा का बीड़ा उड़ाया। समर्पण समारोह का आयाेजन हुआ शास्त्रीपुरम स्थित आश्रम में रविवार को समर्पण समारोह का आयोजन हुआ। बरात निकाली गई। इसमें दूल्हा बने शिव के प्रतीक शिवलिंग का आकर्षक शृंगार किया गया था। चुनरी के साथ दुल्हन बनीं ब्रह्माकुमारी शालू दीदी ने प्रवेश किया। बैंड-बाजे की धुन पर घरातियों ने नृत्य किया। दूल्हे राजा की आरती और तिलक किया गया। दूल्हे की ओर से ब्रह्माकुमारी मधु दीदी ने घरातियों का स्वागत किया। रविवार को रस्में निभाई गईं ब्रह्माकुमारी शालू दीदी के लौकिक माता-पिता ने उनका हाथ ब्रह्माकुमारी मधु दीदी के हाथ में दिया। ब्रह्माकुमारी शालू दीदी ने जून में माउंट आबू में स्वयं को परमात्मा शिव को समर्पित कर दिया था। रविवार को समारोह से पूर्व विवाह की सभी रस्में निभाई गईं। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्माकुमारी सरिता और ब्रह्माकुमारी मधु बहन के सानिध्य में हुआ। बच्चों ने नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। भरत, जानी, तन्नू, पूनम, महेंद्र, काजोल समेत 250 से अधिक भाई-बहनों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

