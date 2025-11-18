Language
    स्पोर्ट्स बाइक से ट्रैवल, गेस्ट हाउस में स्टे और फिर चेन स्नैचिंग... जंजीर लूट में दिल्ली के 3 पेशेवर लुटेरे गिरफ्तार

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:04 AM (IST)

    दिल्ली के लुटेरों ने आगरा में एक युवक से चेन लूट ली थी। पुलिस ने 200 सीसीटीवी फुटेज देखकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। लुटेरों ने चेन को दिल्ली के लाल किले के पास बेचा था। उनके पास से चोरी की बाइक और नकदी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पेशेवर अपराधी हैं, जिनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं।

    पुलिस ने गिरफ्तार किए लुटेरे।

    जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली के लुटेरों ने आगरा में आकर युवक से चेन लूटी थी। लुटेरों ने चेन को दिल्ली के लाल किले के पास 75 हजार रुपये में बेचा था। दो लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया, जबकि तीसरा रेकी कर रहा था। जगदीशपुरा पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के बुराड़ी से चोरी की गई बाइक व नकदी पुलिस ने बरामद की है। आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस ने दो सौ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे।

    दिल्ली के बुराड़ी से चुराई गई बाइक भी पुलिस ने की बरामद

     

    जगदीशपुरा क्षेत्र में आवास विकास सेंट्रल पार्क के पास 10 नवंबर की दोपहर 12 बजे बाइक सवार दो युवकों ने आवास विकास में रहने वाले आशुतोष त्यागी की डेढ़ तोला सोने की चेन लूट ली थी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई थी।

    इंस्पेक्टर जगदीशपुरा प्रदीप कुमार ने बताया कि रविवार रात अवधपुरी के पास से हनी उर्फ अरप्रीत निवासी विष्णु गार्डन थाना ख्याला दिल्ली, साहिब उर्फ प्रभजोत निवासी गीता कालोनी ईस्ट दिल्ली व इकबाल कुरैशी निवासी मालवीय नगर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया।

     

    200 सीसीटीवी के फुटेज पुलिस ने देखे, तीन आरोपित पकड़े

     


    आरोपित ने लूट की बाद स्वीकार करते हुए बताया कि वह नौ नवंबर को दिल्ली से स्पोर्ट्स बाइक से आगरा आए थे। सिकंदरा के एक गेस्ट हाउस में रुके। सेंट्रल पार्क के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया। इकबाल ने पुलिस की रेकी की, वहीं हनी बाइक चला रहा था और साहिब पीछे मुंह बांधकर बैठा था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचे और लाल किले के पास रह रहे व्यक्ति को 75 हजार रुपये में चेन बेच दी।

    आरोपित पुन: वारदात को अंजाम देने आगरा आए थे, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से चेन बेचकर मिले 60300 रुपये व दिल्ली के बुरारी से 14 नवंबर को चोरी की गई बाइक बरामद की है। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपित ने चेन बेचकर मिली रकम में से इकबाल को हिस्सा नहीं दिया था। इसको लेकर उनके बीच विवाद भी हुआ था।


    अरप्रीत के खिलाफ 57 व इकबाल के खिलाफ दर्ज हैं 31 मुकदमे

    इंस्पेक्टर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित पेशेवर अपराधी हैं। अरप्रीत के खिलाफ दिल्ली के अलग-अलग थानों में 57 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इकबाल के खिलापु 31 व साहिब के खिलाफ पांच मुकदमे दर्ज हैं। अधिकांश मुकदमे चोरी और लूट के हैं।