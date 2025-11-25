Delhi Pollution: दिल्ली को जहरीली हवा से बचाने को कदम, आगरा-भरतपुर सीमा सहित अन्य क्षेत्रों में 200 क्रशर बंद

जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के सख्ती के बीच आगरा-भरतपुर राजस्थान की सीमा सहित अन्य क्षेत्रों में लगे 200 क्रशर को बंद कर दिया गया है।

जिसके बाद से यहां से निकलने वाली गिट्टी और मौरंग के लिए किसी भी ट्रक को ट्रांजिट परमिट जारी नहीं किया जा रहा है। क्रशर के बंद होने की जानकारी जिला प्रशासन आगरा को भी दी गई है। अरावली पहाड़ियों आगरा और भरतपुर की सीमा का निर्धारण करती हैं। रूपवास बार्डर के तीन से छह किमी के क्षेत्र में 100 क्रशर लगी हैं। हर दिन पत्थरों को तोड़ा जाता है और कट कर बिक्री के लिए भेज दिया जाता है।

आगरा की तरफ एक भी प्लांट नहीं लगा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब हो चुकी है। कर्मचारियों को घर से कार्य करने के लिए कहा गया है। फैक्ट्रियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ने के बाद कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।