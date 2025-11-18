Language
    दिल्ली ब्लास्ट के बाद खुफिया एजेंसियों के रडार पर कश्मीरी सिक्योरिटी गार्ड और छात्र, UP की मीट कंपनियों से क्यों मांगा ये डाटा

    By Neelesh Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। कश्मीरी सुरक्षा गार्डों और छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की मीट कंपनियों से भी कुछ डेटा मांगा गया है। जांच एजेंसियां हर पहलू पर बारीकी से नजर रख रही हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके।

    जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली बम धमाके के बाद कश्मीरी सिक्योरिटी गार्ड  छात्र खुफिया एजेंसियों की रडार पर हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसी से इनपुट मिलने के बाद आगरा में मीट कंपनियों में तैनात कश्मीरी सिक्योरिटी गार्ड की जांच शुरू हो गई है। मीट कंपनियों से एटीएस व एलआइयू ने सिक्योरिटी गार्ड का ब्योरा मांगा है। इसके साथ ही डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी पांच छात्रों का भी सत्यापन किया जा रहा है।

    आयकर विभाग की जांच में प्रदेश की कई मीट कंपनियों में कश्मीरी मूल के सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती का पर्दाफाश हुआ था। इसके बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसी की ओर से आगरा की मीट कंपनी सहित प्रदेश के अन्य जिले में संचालित मीट कंपनियों के बारे में इनपुट एटीएस लखनऊ को मिला था। इसी आधार पर आगरा में भी इसकी जांच शुरू हो गई है। आगरा में संचालित एक मीट कंपनी में कश्मीरी मूल के सिक्योरिटी गार्डों के तैनात होने की जानकारी मिली।

    जांच एजेंसी ने कंपनी के ताजगंज स्थित आफिस में पहुंचकर सोमवार को जांच की। कंपनी के संचालक से कश्मीरी मूल के सिक्योरिटी गार्ड का ब्योरा मांगा गया है। जांच एजेंसियां इनका सत्यापन कर रही हैं। शुरुआती जांच में पाया गया है कि डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में कश्मीरी मूल के पांच छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों ने इनका सत्यापन भी शुरू कर दिया है।

    एसएन में कश्मीर का एक जूनियर डाक्टर, एटीएस को सौंपा ब्योरा

    एटीएस ने एसएन मेडिकल कालेज प्रशासन से कश्मीर और अन्य जिलों के वर्तमान में अध्ययनरत एमबीबीएस छात्र, जूनियर डाक्टर और सेवाएं दे रहे डाक्टर व सीनियर रेजीडेंट का ब्योरा मांगा था। सोमवार को कालेज प्रशासन ने एटीएस को ब्योरा सौंप दिया। एसएन में कश्मीर का एक मेडिकल छात्र है। वहीं, मेडिकल छात्र और डाक्टर सहित 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं।

    हाईवे पर मौजूद दो युवकों को हिरासत में लिया

    नेशनल हाईवे किनारे एत्माद्दौला क्षेत्र में दिल्ली नंबर की बाइक के साथ दो युवक काफी देर तक बैठे हुए नजर आए। ट्रैफिक पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने खुद को फाइनेंस कर्मी बताया। टीम ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर एत्माद्दौला पुलिस को सुपुर्द कर दिया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी।