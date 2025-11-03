Language
    महिला विश्व कप जीत के बाद दीप्ति शर्मा के घर मनी दीपावली, रात एक बजे क्रिकेटर ने मां को फोन कर कही थी ये बड़ी बात

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:59 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य दीप्ति शर्मा के घर महिला विश्व कप में जीत के बाद दीपावली जैसा माहौल था। दीप्ति ने रात एक बजे अपनी मां को फोन करके जीत की खबर दी, जिसके बाद परिवार में जश्न मनाया गया। दीप्ति की मां ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। महिला क्रिकेट विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आलराउंडर बेटी दीप्ति शर्मा (215 रन और 22 विकेट) के घर पर दीपावली का माहौल रहा। दक्षिण अफ्रीका टीम का आखिरी विकेट गिरते ही परिवार और शहर खुशियों से झूम उठा। देर रात तक जमकर आतिशबाजी हुई और मिठाइयां बांटी गई। रात में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे तो सोमवार शाम को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पहुंचकर परिवार को बधाइयां दी। अब शहर दीप्ति के लौटने का इंतजार कर रहा है।

    अपने कैरियर का तीसरा महिला क्रिकेट विश्व कप खेल रही दीप्ति शर्मा के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए रविवार सुबह से मंदिरों में प्रार्थना की गई। अवधपुरी में रहने वाले दीप्ति के पिता श्रीभगवान शर्मा और मां सुशीला ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की।

    फाइनल मैच में 58 रन और पांच विकेट लेने वाली दीप्ति के घर पर देर रात तक जश्न चलता रहा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने माता-पिता और परिवार के साथ मैच देखते हुए उत्साह बढ़ाया। इसके बाद मैच खत्म होते ही फिर से पहुंचे और खुशियों में शामिल हुए।

    उन्होंने कहा कि बेटियों ने क्रिकेट में विश्व विजेता बनकर इतिहास रचा है। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस इतिहास को रचने में मेरे शहर की बेटी दीप्ति शर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सोमवार को सुबह से ही दीप्ति के घर पर पहुंचने वालों का तांता लगा रहा। सभी लोग दीप्ति के माता-पिता को बेटी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बधाइयां दे रहे थे। शाम को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने परिवार के बीच पहुंचकर बधाइयां दीं।

     

    मां से बोलीं दीप्ति, आपने चार विकेट कहा था मैंने पांच ले लिए

     

    जीतने के बाद रविवार रात करीब एक बजे बजे दीप्ति शर्मा ने अपनी मां सुशीला और पिता श्रीभगवान शर्मा से बातचीत की। दीप्ति ने कहा, मां आपने कहा था फाइनल मैच में मैं चार विकेट लूंगी, लेकिन हनुमानजी का आशीर्वाद मिला और पांच विकेट लिए। मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती। जल्द ही घर लौटूंगी।