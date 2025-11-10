विश्व कप विजेता टीम की स्टार ऑलराउंडर 13 को आएंगी आगरा, रोड शो की तैयारी; बधाई देने पहुंची मंत्री बेबी रानी मौर्य

जागरण संवाददाता, आगरा। महिला विश्व कप विजेता भारतीय टीम की स्टार ऑलराउंडर और प्लेयर आफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा के आगमन को लेकर शहर में उत्साह चरम पर है। 13 नवंबर को दीप्ति के शहर पहुंच रही हैं। इसे लेकर जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारी शुरू कर दी है। अवधपुरी स्थित उनके घर में पुताई और सफाई का काम भी चल रहा है। परिवार, प्रशासन, कमिश्नरेट पुलिस और क्रिकेट एसोसिएशन मिलकर रोड शो की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

जिला क्रिकेट एसोसिएशन, प्रशासन और पुलिस कर रहे स्वागत की तैयारी दो नवंबर को नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहला वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इस जीत में आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा को प्लेयर आफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। जीत के बाद से दीप्ति के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।

वर्तमान में दीप्ति उज्जैन में हैं और वहां से कल नोएडा पहुंचेगीं। नोएडा से सीधे आगरा आएंगी। भाई सुमित शर्मा जिला प्रशासन, कमिश्नरेट पुलिस और जिला क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर परिवार स्वागत की तैयार कर रहा है। घर में पुताई और सफाई हो रही है। लाइटें लगाई जाएंगी। पहले एमजी रोड पर रोड शो की योजना थी, लेकिन मेट्रो कार्य के कारण रूट में बदलाव हो रहा है।





रोड शो में केवल सुमित होंगे साथ

दीप्ति के आगमन में पर रोड शो की तैयारी चल रही है। ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए महिला पुलिस के अलावा केवल उनके भाई सुमित शर्मा रोड शो के दौरान वाहन में स्टेज में साथ होंगे। माता व पिता समेत अन्य स्वजन पीछे गाड़ियों में होंगे।





पांच स्थानों पर होगा स्वागत

डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जोशन ने बताया जिला संघ बीसीसीआइ की तर्ज पर भव्य रोड शो आयोजित करेगी। 13 नवंबर को रोड शो होगा। इसमें प्रशासनिक-पुलिस अधिकारी, खेल हस्तियां, सामाजिक संस्थाएं और बड़ी संख्या में खिलाड़ी शामिल होंगे। वर्तमान में पांच स्थानों पर स्वागत और 40 गाड़ियों के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। इसमें बदलाव हो सकता है।





यूपीसीए के पदाधिकारी पहुंचे बधाई देने यूपीसीए में एपेक्स काउंसिल मेंबर और डीसीएए के अध्यक्ष सुनील जोशन, उत्तर प्रदेश यूपीसीए के क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर अनीस राजपूत, डीसीएए के उपाध्यक्ष राजेश सेहगल, डीसीएए के सदस्य राजीव वासन ने दीप्ति के स्वजन से मिलकर बधाई दी।





कमिश्नरेट पुलिस भी करेगी सम्मानित

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने कहा, यूपी पुलिस को डीएसपी दीप्ति शर्मा पर गर्व है। 13 नवंबर पर उनके आगमन पर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से स्वागत की तैयारी जाएगी। यह सभी पुलिसकर्मियों के लिए गर्व का विषय है।



