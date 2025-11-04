Deepti Sharma: भाई से किया विश्व कप जीतने का वादा पूरा, दीप्ति की मां ने कहा- 'सब हनुमान जी का आशीर्वाद'

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत की हीरो रहीं शहर की बेटी दीप्ति शर्मा ने रविवार रात करीब 12:30 बजे दीप्ति ने अपनी मां सुशीला और पिता भगवान शर्मा से फोन पर बात की। यह उनका तीसरा विश्व कप था, लेकिन पहली बार खिताबी जीत। बल्ले से 215 रन ठोके और गेंद से कमाल दिखाया टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 22 विकेट झटके। फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार रात 12:30 बजे दीप्ति ने माता-पिता से फोन पर बात दीप्ति के पिता श्रीभगवान शर्मा की आंखें खुशी से चमक रही थीं, लेकिन आवाज में बीमारी की कमजोरी साफ झलक रही थी। वे पिछले कुछ समय से बीमारी के कारण कमजोरी से जूझ रहे हैं। बीमारी से पीड़ित पिता ने कभी बैठ तो कभी लेट कर मैच देखा। बोले, जीत के पीछे हमेशा की तरह बेटी पर महावीर हनुमान का आशीर्वाद बरकरार रहा। दीप्ति लाल रंग का टीका लगाकर मैदान में उतरी थी।

साउथ अफ्रीका की धज्जियां उड़ा दी। रात दो बजे तक घर में बधाई देने वाले आते रहे, फोन की घंटियां बजती रहीं। यह सिलसिला सोमवार रात तक चला। बीमार हूं, कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन विनिंग मूमेंट आया तो पता नहीं कहां से ताकत आ गई। नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही। खुशियां शब्दों में बयां नहीं की जा सकतीं। दीप्ति में नौ वर्ष की उम्र से क्रिकेट खेलने की ललक जगी।

तीन बार वनडे विश्व कप खेल चुकी खिलाड़ी को पहली बार मिली सफलता पिता ने हमेशा हौसला दिया, अब उनकी आंखों में बेटी की चमक देखकर सुकून है। मां सुशीला ने कहा, मैंने एक दिन पहले ही कह दिया था बेटी पर हमेशा की तरह हनुमान जी का आशीर्वाद है, दीप्ति चार विकेट लेगी। लेकिन कृपा ऐसी हुई कि पांच विकेट चटका दिए बेटी ने। टीम की सभी लड़कियां मेरी बेटियों जैसी हैं। सबने कमाल का प्रदर्शन किया। सभी को बधाई और शुभकामनाएं। दीप्ति की यह जीत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट की नई सुबह है। दीप्ति शहर के युवाओं को प्रेरणा दे रही हैं।